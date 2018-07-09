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Три хитрости, позволяющие меньше есть

  • 9.07.2018, 13:14

Нельзя быть рабом своего желудка.

Ученые назвали три хитрости, позволяющие меньше есть без психологического и физиологического дискомфорта, пишет vistanews.ru.

Уловки довольно простые, но как показывает практика, действующие. Во-первых, трапеза должна проходить в полной тишине. Оказывается, невольные и неизбежные звуки, издаваемые при пережевывании и глотании пищи, фиксируются на подсознательном уровне и трансформируются в негативный образ. Возникает желание поскорее закончить процесс.

Во-вторых, наличие зеркала на кухне позволяет отвлечься от принятия пищи, а самое главное, оценить свои действия со стороны, что далеко не всегда является эстетичным зрелищем. В-третьих, не стоит есть на столе, заполненным лишней и немытой посудой. Чистота и тщательная сервировка дисциплинирует и обязывает к достаточной умеренности. Полностью исключается работающий во время трапезы телевизор или компьютер, потому как контроль за количеством съеденного теряется.


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