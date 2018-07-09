Лучшие фильмы первой половины июля 2018 года 1 9.07.2018, 15:09

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Интересная подборка фильмов для вечернего просмотра.

"Человек-муравей и Оса" - Marvel не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свою киновселенную, пишет kinonews.ru. Скотт Лэнг, после того как становится на сторону Капитана Америки, попадает под домашний арест. И если для кого-то другого это может быть "трагедией", то для Скотта это шанс наладить свою семейную жизнь, хотя у Хэнка Пима на счет Лэнга другие планы.

Появляется новый противник, для которого не существует никаких преград. Правда на этот раз ему придется не одному решать проблему - Хоуп Ван Дайн сменит платье на костюм супергероя. В режиссерское кресло вернулся Пейтон Рид, снявший "Человек-муравей" 2015 года. К своим ролям вернулись Эванджелин Лилли, Пол Радд, Джуди Грир, Майкл Пенья, Майкл Дуглас, а также присоединились новые актеры Мишель Пфайффер, Уолтон Гоггинс, Ханна Джон-Кэймен, Лоуренс Фишборн.

"Невидимка" - Слепая пианистка по случайному стечению обстоятельств становится свидетелем убийства соседки. С этого момента она втянута в мир криминального лондонского подполья и ради выживания вынуждена переиграть мафию и спецслужбы, наивно считающие ее беспомощной - и выстраивает изобретательный план мести. Британо-американский триллер поставил ирландский режиссер Энтони Бирн ("Острые козырьки") по сценарию, написанному режиссером совместно с примой ленты Натали Дормер ("Игра престолов", "Тюдоры" и "Пикник у Висячей скалы"). Бирн и Дормер входят также в состав продюсерской команды. В других ролях звезды британского кино Натали Дормер, Эмили Ратажковски, Джоэли Ричардсон, Эд Скрейн, Джеймс Космо, Ян Бейвут, Бернард Коллако, Дэниэл Иган.

"Пылающий" - Южнокорейский артхаусный триллер по мотивам рассказа культового японского писателя Харуки Мураками "Сжечь сарай". В центре истории парень из кинопрокатной компании, его бывшая одноклассница, а ныне топ-модель, в которую он безоглядно влюблен, и ее странный приятель — богач с причудами, обожающий жечь чужие заброшенные сараи. Лента была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского МКФ 2018 и выиграла приз ФИПРЕССИ в Каннах 2018. Режиссер и соавтор сценария многократный призер европейских кинофестивалей и Азиатской киноакадемии Ли Чхан-дон. В ролях Стивен Юн, Ю А-ин, Чон Джон-со, Стивен Янг, Ким Су-ген, Чхве Сын-хо и др.

"Монстры на каникулах 3: Море зовет" - Триквел популярного мультфильма от режиссера Геннадия Тартаковского. Всем нужен отдых, время расслабиться и подумать о себе, но не забываем про смену обстановки. Тем более, если ты уже не ходил в отпуск сто лет. Семья Дракулы переживает, что владелец отеля "Трансильвания" слишком увлечен работой и поэтому решили устроить ему сюрприз - круиз на шикарном лайнере. Вот он рай. Опция "Все включено!!!" активирована. Тонны развлечений, семья, старые друзья и таинственная незнакомка Эрика (капитан корабля), все что нужно для незабываемого приключения. Роли озвучивали: Адам Сэндлер, Стив Бушеми, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Мел Брукс, Кигэн-Майкл Ки, Фрэн Дрешер, Дэвид Спейд, Кевин Джеймс и другие приятные на звук актеры. Это все тот же набор шуток разного содержания и качества, если вам понравились первые две серии, то пропускать продолжение точно не стоит.

"Талли" - pежиссер Джейсон Рейтман вновь объединяется с обладательницей премии "Оскар" Шарлиз Терон ("Бедная богатая девочка"). В своем новом фильме, который достаточно тепло приняли критики, они попытаются донести до нас простую мысль о том, что мы не такие идеальные, порой витаем в облаках и делаем то, чего нам совсем не хочется. О чем мечтает новоиспеченная мама? Конечно о помощи, и я не про памперсы, игрушки и кроватки, которые дарят все родственники. Няня, и желательно с функцией "все включено", и заряда батареи на 24 часа в сутки. Именно так и решил поступить брат Марло, мамы четырех детей. Решиться и вновь родить не каждый сможет, подвиг не иначе! Подарок-мечта, есть правда одно НО, сможет ли мать-героиня и няня (Талли) ужиться вместе?! И если это удастся, то мир заиграет новыми красками. Фильм позиционирует себя как комедия, но смысл, заложенный в нем, расширяет это понятие. В ролях отметились: Маккензи Дэвис, Шарлиз Терон, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Кристал Лоннеберг, Шейд Руп, Джонни Серрет и другие.

"Небоскреб" - Трудоголик Дуэйн Джонсон не знает ни сна, ни отдыха. Он как машина по производству фильмов. Не успел отгреметь проект с его участием, так на подходе уже новый, еще более масштабный, еще более крутой. Возможно всему виной статус "Кассовый актер", как знать. Итак... на этот раз нам пытаются продать ремейк 1988 года "Крепкий орешек". Конечно это шутка, но смотрите сами, пройдемся по рецептуре, так сказать: Есть один здоровяк/полицейский/спецназовец - есть, небоскреб - есть, семья в беде (плюс-минус один/два ребенка) - есть, и получается, что основная концепция 30- летней давности снова в работе. Командир спасательной группы ФБР (ветеран войны) отошел от дел, теперь он просто оценивает безопасность зданий, больших и дорогих.

Во время его командировки в Китай случилось непредвиденное, самое высокотехнологичное сооружение пылает, семья в беде, вдобавок полиция считает нашего героя виновником данной аварии. Он должен спасти семью и очистить свое доброе имя. Это первый фильм некомедийного направления для режиссера/сценариста Роусон Маршалл Тербер. Пожелаем удачи, трейлеры выглядят многообещающе. В остальных ролях отметились: Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер, Пол МакДжиллион, Кевин Ранкин, Адриан Холмс, Байрон Манн, Чин Хань, Кэйден Магнусон, Байрон Лосон и другие.