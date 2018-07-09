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Bild: Игроки сборной России вдыхали аммиак во время ЧМ-2018

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  • 9.07.2018, 18:21
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На матче с Хорватией россияне вдыхали аммиак для получения физического превосходства.

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором футболисты сборной России обвиняются в применении допинга для улучшения своего физического состояния во время матчей чемпионата мира-2018, передает «Прессбол».

Как утверждает издание, на матче с Хорватией в 1/4 финала мундиаля российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении, чтобы получить физическое превосходство над соперником. При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но, по словам приглашенного специалиста, это вещество дает схожий эффект.

Среди прочих доказательств своей версии Bild опубликовал фотографию полузащитника сборной России Александра Головина, вдыхающего нечто со своей ладони.


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