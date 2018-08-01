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Под Житковичами накануне суда повесился 25-летний парень

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  • 1.08.2018, 13:44
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В этом году его лишили прав.

30 июля в Житковичском районе покончил жизнь самоубийством 25-летний парень.

По имеющейся у gomel.today информации, в этом году молодого человека лишили прав, однако это не помешало ему и дальше управлять автомобилем. После лишения его трижды ловили за рулем. 30 июля должен был состояться суд.

По предварительной информации, парень страдал от депрессии. Причина кроется не только в административных делах в отношении него. Не все гладко было и в личной жизни. Перед смертью он написал пост в социальной сети о депрессии и неустроенности.


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