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Поезд «четырех столиц» планируют продлить до Таллинна

  • 10.08.2018, 12:37

Маршрут поезда Киев - Рига - Минск - Вильнюс могут продлить до столицы Эстонии.

Маршрут поезда "четырех столиц" Киев-Рига через Минск и Вильнюс, запуск которого запланирован на 28 сентября, планируют продлить до Таллинна.

Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан в Facebook.

Красноштан заметил, что эстонцы "очень заинтересованы" в продлении маршрута.

"Да, разговоры идут, эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули до них. Они очень заинтересованы. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю, вскоре дотянем", - написал Красноштан.

Он также добавил, что автобусом из Риги в Таллинн можно добраться быстрее, чем поездом, однако переговоры продолжаются.

Поезд "четырех столиц" из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс стартует 28 сентября из украинской столицы.

Предполагается, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 59 евро, продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ.


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