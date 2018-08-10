Поезд «четырех столиц» планируют продлить до Таллинна
- 10.08.2018, 12:37
Маршрут поезда Киев - Рига - Минск - Вильнюс могут продлить до столицы Эстонии.
Маршрут поезда "четырех столиц" Киев-Рига через Минск и Вильнюс, запуск которого запланирован на 28 сентября, планируют продлить до Таллинна.
Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан в Facebook.
Красноштан заметил, что эстонцы "очень заинтересованы" в продлении маршрута.
"Да, разговоры идут, эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули до них. Они очень заинтересованы. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю, вскоре дотянем", - написал Красноштан.
Он также добавил, что автобусом из Риги в Таллинн можно добраться быстрее, чем поездом, однако переговоры продолжаются.
Поезд "четырех столиц" из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс стартует 28 сентября из украинской столицы.
Предполагается, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 59 евро, продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ.