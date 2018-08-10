«Так с «Зенитом» не поступал никто» 3 10.08.2018, 20:15

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Как российская пресса отреагировала на победу минского «Динамо».

Бюджетные футболисты из Минска бьют сытых из Санкт-Петербурга, предложение снять фильм про героический успех динамовцев, а также поддержка тренера питерцев Сергея Семака. Tut.by представляет выдержки из отзывов российских СМИ о первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0).

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков не может ответить на вопрос, что случилось в матче между минским «Динамо» и «Зенитом», имея в виду разгромное поражение питерцев.

— Может, «Минскпромстрой», — иронизирует Жидков. — Может, «Белтяжмаш». Так с «Зенитом» в Европе не поступал никто, даже когда в Лиге чемпионов попадались совсем уж чудовища. Было дело — «Твенте». Но на другой стадии. Не врасплох.

В футболе всегда есть риск подставиться, принимая те или иные решения. В Минске главный тренер «Зенита» увидел жестокость мироздания, потому что его команда оказалась наказанной за все. За Лодыгина, которому Николич забивал первый гол, словно специально целясь в точку для отскока, который поставит второго вратаря в тупик. За аргентинцев, продолжающих поддерживать иллюзию, что в их прошлогодних выступлениях был виноват только Манчини. За то, что пока что в команде нет никого, кто за такую игру, как показали Ригони и Дриусси, отвел бы обоих в перерыве в душевую. Иванович? Возможно. Но крах пришел так неожиданно, что Бано, видимо, не успел отреагировать.

Дмитрий Зеленов из «Спорт-Экпресса» считает катастрофой для «Зенита» результат в первом матче против минчан и считает деньги.

— У этой команды, которая на славу покуражилась над звездами «Зенита», нет ни одного футболиста дороже миллиона евро. А общая стоимость заявки дешевле зенитовской в 17 раз! Так себе прием — сравнивать богатых и бедных, но на фоне счета 0:4 он уместен.

Таких пощечин у тренера Семака еще не было. Как он справится? Многое зависит от клуба. Можно поддержать тренера словом и делом — в том числе и в селекции. А можно холодно отчитать за нанесенный вред имиджу клуба. Что выберут в Петербурге?

Журналист ресурса «Чемпионат.ру» Антон Михашенок считает сюжет в поединке годным сюжетом для кинофильма.

— Единственный и классический футбольный сюжет: сытая команда приезжает в гости к голодной, а той сама вселенная и наэлектризованный воздух стадиона помогают провести матч всей их жизни, — пишет Михашенок. — О таком снимают фильмы, об этом слагают городские легенды. Сытость в футболе наказывается гораздо реже, чем случается на самом деле, — чистого класса обычно хватает, чтобы побеждать. А потому любая история победы голодных становится фольклорной.

Автор «Фонтанка.ру» Федор Погорелов связал оскорбления в адрес белорусских органов правопорядка со стороны фанатов «Зенита» с радостью болельщиков «Динамо», клуба исторически милицейского:

— До матча болельщики «Зенита» устроили проход по центру Минска, скандируя, кхм, гадости про «Динамо» и «мусоров», что лишь усилило радость белорусских любителей футбола после матча: к слову, на стадионе «Динамо» был аншлаг, 21 700 зрителей. Твиттер «Динамо» после матча ехидничал: «Волну (имеется в виду последняя промоакция „Зенита“. — Прим. TUT.BY) встретили, хорошо приняли и отправили обратно».

Корреспондент «Спорт-Экпресса» Гоша Чернов рассказывает о настроении фанатов «Зенита» после унизительного поражения в Минске и как оно сказывается на отношении к главному тренеру команды Сергею Семаку.

— Тон на форумах болельщиков «Зенита» сейчас примерно такой: «Да, крупное поражение, но Семак наш, в Семакаверим». Даже Михаил Боярский в интервью «СЭ» сказал: «Бедный Сережа Семак! Как так можно его подводить!» Просто замените в этой цитате фамилию действующего тренера на фамилию, например, Манчини. Это бы звучало как минимум нелепо.

Семак не подставляет игроков. Лодыгин ошибся, но тренер говорит, что он «очень важный футболист для нас» (номинально второй вратарь). Спецкор «СЭ» спрашивает о проблемах на «стандартах», а тренер не обнародует причины, а просто констатирует факт: «Да, проблемы были». Семака спрашивают о ротации и намекают на слабую игру отдельных футболистов, но и тут он уходит от ответа.

Семак — идеальный выбор тренера с точки зрения руководства «Зенита». До этого можно было рассуждать на эту тему только теоретически, но теперь стало ясно на сто процентов. Семак — не просто тренер. Он — амортизатор, подавляет всю негативную энергию. Болельщики будут рады ему всегда, так что теперь они будут направлять гнев не на тренера, а на футболистов.