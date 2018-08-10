«Можно подумать, что он явился на прием к королеве Англии» 2 10.08.2018, 22:16

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В исполкомах ввели дресс-код для посетителей?

Брестчанин Максим поделился с tut.by историей: на улице было +28, он пришел в шортах в Брестский облисполком, но охранник в здание его не пропустил.

— На улице жара, я пришел по делам, — рассказал Максим. — На мне были шорты до колена, майка-поло и светлые кроссовки. Охранник на входе отказался меня пропускать. Свое решение он объяснил коротко: у него приказ от руководителя. Какого именно — не указал, пишет «Салiдарнасць».

Посетитель решил не спорить и ушел.

— Если я не работаю в этом здании, почему я обязан соблюдать дресс-код? — задается вопросом брестчанин.

В Брестском облисполкоме заявили, что нерешенных вопросов относительно одежды у них не возникало, и отметили: если у человека есть вопрос, ему всегда готовы все пояснить.

В Байнете народ спорит, правильно ли поступил охранник.

Некоторые считают, что «шорты — это не для серьезных заведений», и предлагают в таком виде идти на пляж.

Другие возмущаются: «То есть слуги народа теперь решают, в какой одежде имеет право человек заходить, чтобы они его обслужили?».

И недоумевают: «Можно подумать, что он явился на прием к королеве Англии».

«Надо было снять шорты…» — смеются пользователи Фейсбука.

«Его не пустили, чтобы чиновники в пиджаках и галстуках не завидовали», — высказывают предположения люди.

В Фейсбуке белоруска, живущая в провинции, рассказала, как в исполкоме ей сделали замечание: заходить только в деловой одежде. Девушка была в летнем сарафане черного цвета в белый горошек по колено. Во время следующего визита в исполком при посещении кабинета «Одно окно» посетительница растерялась.

По ее словам, она попала в закусочную: пластиковые тарелки с едой перед носом, кружки... Читательница предлагает чиновникам прежде, чем делать замечания посетителям, навести порядки в своих кабинетах.