«Последствия российских решений для белорусской экономики будут очень серьезные» 4 11.08.2018, 10:17

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Москва объявила Минску новую энергетическую войну.

Москва приостановила выдачу Минску кредитов и хочет упразднить ряд энергетических льгот. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на протокол об изменениях в неназванное двустороннее соглашение между Беларусью и Россией. Министерство финансов России поспешило опровергнуть, но только часть этих сообщений. К чему же готовиться - в материале Станиславa Ивашкевичa для сайта телеканала «Белсат».

Новые незаконные схемы реэкспорта российских нефтепродуктов. Москва, как и 7 лет назад, вводит ряд карательных мер, чтобы остановить контрабандные схемы.

Среди прочего, как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на внутренние государственные документы, попавшие к ним в руки, Россия обвиняет Минск в нелегальном реэкспорте углеводородов и перестала перечислять в белорусский бюджет пошлины за официальный реэкспорт российского сырья. Если во втором полугодии ситуация не изменится, то только на этом Минск до конца года потеряет около 400 миллионов долларов.

«Последствия российских решений для белорусской экономики будут очень серьезные», – говорит Леонид Фридкин, экономист.

Беларусь с прошлого года получает от России 24 миллиона тонн нефти, по цене, которая ниже, чем рыночная на четверть. Из них 18 миллионов тонн перерабатывается на белорусских НПЗ в нефтепродукты, которые потом продаются за границу.

А еще 6 миллионов тонн Беларусь вправе реэкспортировать, засчитав себе в бюджет экспортные пошлины. Кроме того, для внутреннего пользования Минск вправе импортировать готовые нефтепродукты из России – также по льготной цене. Но Москва утверждает, что белорусские компании не потребляют российские бензин и дизель, а перепродают их на Запад.

«Российская сторона, очевидно, увязывает решение нефтегазовых вопросов с решением других политических, экономических и военных вопросов между Беларусью и Россией», – считает Александр Муха, аналитик «businessforecast.by».

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на документы «Белнефтехима», Москва требует от Минска подписать так называемый баланс поставок. То есть, по сути, – пообещать не заниматься больше незаконным реэкспортом нефтепродуктов. Власти Беларуси на это не соглашаются, поэтому Москва, помимо прочего, собирается приостановить работу над выдачей Беларуси очередных траншей кредита ЕврАзЭС и нового российского кредита общей суммой в полтора миллиарда долларов. Российский Минфин поспешил это опровергнуть, но Евразийский фонд на самом деле приостановил выплаты Минску еще в прошлом году.

«Не исключено, что речь может также идти о приватизации отдельных белорусских государственных активов», – говорит аналитик «businessforecast.by».

Специалисты констатируют: доходы от реэкспорта российских нефтепродуктов идут в основном в карманы бизнесменов, близких к Александру Лукашенко. Но валютные поступления от этого бизнеса укрепляют курс белорусского рубля. Если названная схема будет прекращена, плюс дополненная карательными финансовыми санкциями со стороны Кремля, это может вызвать ослабление белорусской валюты и нанести существенный удар по финансированию социальных программ.