закрыть
11 августа 2018, суббота, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

До 110 «падающих звезд» в час: на этих выходных белорусы смогут наблюдать за потоком метеоров

  • 11.08.2018, 12:58

Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

Метеорный поток Персеиды в нынешнем сезоне будет многообещающим. Предполагается, что в этом году можно будет увидеть до 110 «падающих звезд» в час. Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, а любоваться этим красивейшим космическим явлением можно уже сейчас. Поток проявляется с 17 июля до 24 августа, cообщили в Минском планетарии.

«Падающие звезды» — метеоры — это небольшие частицы кометного вещества размерами от песчинок до небольших горошин. Они входят в земную атмосферу на скорости около 210 тысяч км/ч и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый след. Самые крупные из них бывают видны до нескольких секунд.

Каждый год в июле-августе Земля проходит через остатки хвоста кометы Свифта-Туттля. Эта комета имеет период обращения 133 года и в последний раз вошла во внутреннюю часть солнечной системы в 1992 году. Хотя комета теперь находится далеко от Земли, мы по-прежнему сталкиваемся с частицами, которые остались с того времени, когда комета прошла через солнечную систему.

Наблюдать метеорный поток Персеиды лучше всего за городом, вдали от света фонарей в местности с открытым горизонтом. Метеоры будут вылетать из созвездия Персея — там находится радиант, но взоры и фотокамеры стоит направить чуть в сторону, к примеру, на созвездия Цефей или Лебедь. IMO (Международная метеорологическая организация) рекомендует повернуться по азимуту примерно на 60 градусов от радианта. Луна в этом году не помешает — новолуние 11 августа обеспечит идеальные условия для наблюдений.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович