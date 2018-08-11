Окружение Путина погрузилось во внутренние конфликты 3 11.08.2018, 14:51

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Фото: EPA

Все это – признаки размывания эффекта «осажденной крепости».

Появляются все новые симптомы, свидетельствующие об увеличении внутриэлитного напряжения, пишет телеграм-канал Bunin & Co.

Продление срока ареста Анны Павликовой из «Нового величия» вызвало резкие протесты со стороны не только правозащитников, но и части лоялистов, в том числе Маргариты Симоньян. На лоялистской «Ленте.ру» выходит огромный материал о грехах представителей Русской православной церкви, которую раньше критиковали в основном либералы да некоторые левые. Бизнес (как лично Владимир Лисин, так и в целом РСПП) не просто негативно реагирует на предложение помощника президента Андрея Белоусова об увеличении налогообложения металлургической отрасли (что понятно), но и выносит свое недовольство в публичное пространство.

Все это – признаки размывания эффекта «осажденной крепости», когда все интересы отступают перед общенациональной идеей противостояния внешнему врагу. И разногласия надо прятать, потому что этот враг может ими воспользоваться для ослабления страны. Сейчас же этого все меньше – и поэтому проявляются старые противоречия и возникают новые. Немалая часть элит недовольна слишком большими возможностями силовиков. Для кого-то раздражителями стали дела Алексея Улюкаева и Никиты Белых, кто-то с тревогой наблюдает за многочисленными уголовными делами в Республике Коми, опасаясь распространения этой практики. Многие в элитах раздражены ростом идеологического влияния РПЦ. Ну а с деньгами расставаться не хочется – особенно в условиях, когда бизнесу нельзя проконтролировать, на что они пойдут, и только что повысили НДС.

Причем даже планы введения новых американских санкций пока не привели к новому усилению эффекта «осажденной крепости» – похоже, что за четыре с половиной года от нее сильно устали. И верхи, которые продвигают собственные интересы, и низы, все больше озабоченные не геополитикой, а внутренними проблемами.