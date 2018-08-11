Новые сериалы лета для просмотра на выходных 11.08.2018, 18:00

Среди них есть несколько комедий.

Немножко новых сериалов для вас в жаркие выходные (и до конца августа), пишет citydog.by.

Саманта

После крестового ТВ-похода «Рабыни Изауры» в далеких 1990-х мы снова узнаем про бразильские сериалы. Происходит это благодаря Netflix, который расширяет зону влияния, попутно предлагая зрителям довольно экзотические проекты.

«Саманту» сняли в Бразилии: на бразильском материале, но для worldwide-проката (собственно, спасибо Netflix). Это обаятельная и экспрессивная комедия про женщину, у которой было звездное прошлое. В 1980-х девочка Саманта прославилась на бразильском ТВ. Сейчас ей «немного за тридцать», жизнь оказалась совсем не звездной, и она внезапно решает вернуться в игру. Конечно же, это повлечет за собой множество смешных, порой нелепых ситуаций.

Кстати, среди продюсеров сериала значится Чак Лорри, шоураннер The Big Bang Theory.

Дата выхода: на Netflix c 6 июля.

Сакральные игры

Первый оригинальный индийский сериал Netflix. Очевидно, что интернет-сервис нацелен на огромную аудиторию в Индии, но сериал наверняка заинтересует и жителей других стран. Достаточно вспомнить, как книжный бестселлер «Шантарам» продавался сумасшедшими тиражами по всему миру.

«Сакральные игры» – экранизация одноименной книги журналиста Викрама Чандры. Сериал смешивает национальный колорит, криминальный триллер и социальную драму в странный коктейль. Влиятельный мафиози Гайтонд из Мумбаи внезапно звонит полицейскому Сартажу Сингху и предрекает гибель мегаполиса через 25 дней, если он не выполнит таинственную миссию. Сингх вынужден следовать плану, который ему неизвестен.

Параллельно развивается флэшбэк-линия – история восхождения Гайтонда на вершину криминального мира Мумбаи. И она очень интересна, ведь в ней авторский вымысел соседствует с реальной индийской историей (например, разрушение мусульманской мечети Бабри в городе Айодхья). Поэтому «Сакральные игры» можно смело смотреть как этнографическое кино.

Дата выхода: на Netflix c 6 июля.

Ложа 49

Самый позитивный и расслабленный сериал в нашем сегодняшнем списке. Комедия с элементами драмы о счастье, разочаровании, поисках смысла жизни. В создании сюжета участвовал известный актер Пол Джаматти («Аббатство Даунтон», «Миллиарды»).

Бывший серфер Дад выпал из жизни после внезапной смерти отца. Волей случая он попадает в странную тусовку, которая называет себя «Ложа 49». Самое странное, что ее участники уже ждали Дада, а кое-кто даже считает его особенным. Вместе с новыми товарищами Дад начнет строить свою жизнь заново.

К слову, главную роль – разгильдяя Дада – исполнил сын Курта Рассела Уайатт. Вы могли видеть его в третьем сезоне «Черного зеркала».

Дата выхода: На AMC с 6 августа.

Гуль

И снова Индия, снова Netflix. Онлайн-кинотеатр выкупил индийский «ужастик» и сделал из него мини-сериал в жанре хоррор. Изначально сериал ориентирован на носителей хинди, но, разумеется, будет доступен и на других языках.

«Гуль» интересен отсылками к индийскому культурному бэкграунду и мифологии. В различных источниках словом «гуль» называют оборотней и нежить, в исламе – порождение иблиса. Главная героиня сериала (болливудская звезда Радхика Апте) увидит гуля воочию.

Когда в секретную тюрьму попадает подозреваемый в терроризме, переговорщица Нида Рахим привлекается к его допросам. Но вскоре узник начинает не на шутку пугать своих тюремщиков, рассказывая их секреты. Похоже, он совсем не человек…

Дата выхода: На Netflix с 24 августа.