закрыть
11 августа 2018, суббота, 18:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Новые сериалы лета для просмотра на выходных

  • 11.08.2018, 18:00

Среди них есть несколько комедий.

Немножко новых сериалов для вас в жаркие выходные (и до конца августа), пишет citydog.by.

Саманта

После крестового ТВ-похода «Рабыни Изауры» в далеких 1990-х мы снова узнаем про бразильские сериалы. Происходит это благодаря Netflix, который расширяет зону влияния, попутно предлагая зрителям довольно экзотические проекты.

«Саманту» сняли в Бразилии: на бразильском материале, но для worldwide-проката (собственно, спасибо Netflix). Это обаятельная и экспрессивная комедия про женщину, у которой было звездное прошлое. В 1980-х девочка Саманта прославилась на бразильском ТВ. Сейчас ей «немного за тридцать», жизнь оказалась совсем не звездной, и она внезапно решает вернуться в игру. Конечно же, это повлечет за собой множество смешных, порой нелепых ситуаций.

Кстати, среди продюсеров сериала значится Чак Лорри, шоураннер The Big Bang Theory.

Дата выхода: на Netflix c 6 июля.

Сакральные игры

Первый оригинальный индийский сериал Netflix. Очевидно, что интернет-сервис нацелен на огромную аудиторию в Индии, но сериал наверняка заинтересует и жителей других стран. Достаточно вспомнить, как книжный бестселлер «Шантарам» продавался сумасшедшими тиражами по всему миру.

«Сакральные игры» – экранизация одноименной книги журналиста Викрама Чандры. Сериал смешивает национальный колорит, криминальный триллер и социальную драму в странный коктейль. Влиятельный мафиози Гайтонд из Мумбаи внезапно звонит полицейскому Сартажу Сингху и предрекает гибель мегаполиса через 25 дней, если он не выполнит таинственную миссию. Сингх вынужден следовать плану, который ему неизвестен.

Параллельно развивается флэшбэк-линия – история восхождения Гайтонда на вершину криминального мира Мумбаи. И она очень интересна, ведь в ней авторский вымысел соседствует с реальной индийской историей (например, разрушение мусульманской мечети Бабри в городе Айодхья). Поэтому «Сакральные игры» можно смело смотреть как этнографическое кино.

Дата выхода: на Netflix c 6 июля.

Ложа 49

Самый позитивный и расслабленный сериал в нашем сегодняшнем списке. Комедия с элементами драмы о счастье, разочаровании, поисках смысла жизни. В создании сюжета участвовал известный актер Пол Джаматти («Аббатство Даунтон», «Миллиарды»).

Бывший серфер Дад выпал из жизни после внезапной смерти отца. Волей случая он попадает в странную тусовку, которая называет себя «Ложа 49». Самое странное, что ее участники уже ждали Дада, а кое-кто даже считает его особенным. Вместе с новыми товарищами Дад начнет строить свою жизнь заново.

К слову, главную роль – разгильдяя Дада – исполнил сын Курта Рассела Уайатт. Вы могли видеть его в третьем сезоне «Черного зеркала».

Дата выхода: На AMC с 6 августа.

Гуль

И снова Индия, снова Netflix. Онлайн-кинотеатр выкупил индийский «ужастик» и сделал из него мини-сериал в жанре хоррор. Изначально сериал ориентирован на носителей хинди, но, разумеется, будет доступен и на других языках.

«Гуль» интересен отсылками к индийскому культурному бэкграунду и мифологии. В различных источниках словом «гуль» называют оборотней и нежить, в исламе – порождение иблиса. Главная героиня сериала (болливудская звезда Радхика Апте) увидит гуля воочию.

Когда в секретную тюрьму попадает подозреваемый в терроризме, переговорщица Нида Рахим привлекается к его допросам. Но вскоре узник начинает не на шутку пугать своих тюремщиков, рассказывая их секреты. Похоже, он совсем не человек…

Дата выхода: На Netflix с 24 августа.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович