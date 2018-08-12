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Андрей Пионтковский: Точка невозврата, после которой существование России становится невозможным

  • 12.08.2018, 13:52
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Андрей Пионтковский

Возможно, что Кремль только что ее прошел.

В последние несколько дней большинство новостей крутится вокруг главной темы – анонсированных Соединенными Штатами новых и беспрецедентно жестких санкций против России. На фоне этих новостей стремительное падение демонстрирует курс рубля и стоимость акций тех российских компаний, которые, согласно информации СМИ, попадут под действие нового пакета санкций.

Свое видение санкционной политики и развития на ее фоне российско-американских отношений, а также собственный взгляд на то, что ждет действующую российскую власть и Россию в целом, в интервью SOTNIK-TV высказал известный российский политолог Андрей Пионтковский.

Подробности – смотрите в видео.


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