Российская экономика напоминает рахитичного, трусливого боксера 2 Игорь Эйдман

13.08.2018, 9:54

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Парадоксы «гибридной войны».

Новые американские санкции еще не приняты, а рубль уже рухнул. Российская экономика напоминает рахитичного, трусливого боксера из чаплинской комедии, на которого стоит только замахнутся и он сам от страха валится на ринг. Очевидно, что резко ужесточив санкции, Запад лишил бы российские власти экономических ресурсов для ведения гибридной войны и легко выиграл бы ее. Но он этого не делает.

Уверен, что и сейчас в процессе принятия и реализации, санкции будут существенно смягчены и выхолощены (как было уже не раз). Не для того Трамп после «великой встречи» в Хельсинки звал Путина в Белый дом, чтобы так жестоко обидеть друга Володю. Пока Трамп у власти, каких-то катастрофичных для Кремля санкций не будет.

Парадокс гибридной войны в том, что Запад может легко выиграть ее, проявив твердость и волю. Но Кремль в ходе этой войны всеми средствами пытается добиться, чтобы у власти в западных странах не было людей, такой волей обладающих. И пока обстоятельства ему сильно благоприятствуют.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»