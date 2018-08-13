СМИ: В «Брузгах» арестовали всю смену таможенников 8 13.08.2018, 11:27

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Фото: ГТК

Задержания проводили минские силовики.

По информации hrodna.life в первых числах августа в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе по подозрению в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями задержали смену таможенников, работавших при оформлении грузовых автомобилей.

По информации источников журналистов, среди задержанных есть и бывшие сотрудники таможни: их задержали на следующий день.

Родственники задержанных, с которыми журналистам удалось связаться, рассказали, что задержания проводили минские силовики, вероятно КГБ. Со слов родственников, задержанные уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Получить официальное подтверждение журналистам пока не удалось.