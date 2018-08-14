Как приготовить кофе, который взбодрит на весь день 4 14.08.2018, 8:18

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Специалист делится секретами.

Вы могли не знать, но в мире существует напиток, черный как уголь, горьковатый и бодрящий, который способен снять чары Морфея и вдохнуть в тело жизнь. При этом не важно, просыпаетесь ли вы утром с ощущениями полного неприятия жизни и нежелания идти на работу, или же, наоборот, встаете как можно раньше с желанием поглубже насладиться земным пребыванием — он поможет в любом случае, пишет disgustingmen.com.

Сегодня мы выясним, каким образом приготовленный кофе нам порекомендовал бы сам эфиопский пастух Калдим, который по легенде считается первооткрывателем кофе, и от каких разновидностей этого напитка лучше держатся подальше.

В 1587 году йеменский шейх Абд-аль-Кадир написал:

«Никто не может понять истины, пока не вкусит кофейного пенного блаженства».

Родиной кофе считают Эфиопию. По одной из легенд приблизительно в 850 году чудесные свойства кофе обнаружил простой пастух Калдим, который заметил, что козы после поедания листьев дикого кофейного дерева стали вести себя странным образом. Калдим рассказал о своем открытии настоятелю местного монастыря, который решил проверить сказанное на себе и обнаружил тонизирующее свойство этого дивного растения.

Чтобы познать суть мироздания и истину, необходимо крайне осторожно подходить именно к способу приготовления напитка, иначе энергия «ци» не облагородит ни сам напиток, ни вас самих.

Итак, приготовление напитка начинается с выбора зернового кофе. В мире существует два самых распространенных вида: арабика и робуста. Робуста имеет более слабый аромат и менее выраженные вкусовые качества, однако содержит больше кофеина по сравнению с арабикой. Более предпочтительным решением для любителей насладится вкусом все-таки является арабика.

В современном мире существует огромное разнообразие производителей кофе — это не должно вас беспокоить. Самый важный фактор при выборе — всегда берите исключительно не перемолотый зерновой кофе! Бездушные корпорации зачастую продают уже помолотый — это не наш вариант. Он безвкусный, не сохраняет аромат.

Даже самый дешевый зерновой кофе в миллион раз лучше, чем любой молотый. Почему? Огромное удовольствие доставляет процесс измельчения зерен, когда в руках вы держите ручную кофемолку, не спеша крутите ее в ожидании испить сего напитка. Поначалу этот процесс может вызвать недоумение (ведь сейчас есть широкий ассортимент электрических кофемолок), но поверьте на слово, чувство, когда ты собственноручно придаешь «форму» будущему напитку — бесценно.

После измельчения зерен следует логическая дилемма: в чем варить напиток богов? Человечество изобрело целую вереницу емкостей и устройств: чашки (ну тут вообще не о чем говорить, заливать кипятком священную кофейную муку — это самый безумный вариант), френч-пресс (как в чашке, но есть еще пресс), гейзерную кофеварку, и даже автоматическую кофе-машину.

Но это все полумеры, настоящий кофеман будет варить кофе по старинному восточному обычаю — в турке. Рецепт прост: три чайные ложки помолотого кофе (с горочкой), 100-150 мл. воды. Аккуратно, бережно и по-отечески перемешать содержимое до однородной консистенции и поставить на маленький огонь (или по-хардкору на нагретый песок). Когда через 5-7 минут начнет подниматься пенка — снимаем турку с огня и даем пенке опуститься. Данную процедуру можно повторить около трех раз — считается, что помолотые зерна в полной мере отдают свой аромат и вкус именно после стольких итераций. В конце концов, цифра три в нумерологии символизирует бесконечное жизнелюбие и всепобеждающий оптимизм. Дальше аккуратно выливаем содержимое турки в свою любимую кружку, пьем и ощущаем просветление и прилив сил.

Если натуральный кофе — источник блага и процветания, то его младший брат такими качествами похвастаться не может. Речь идет, конечно, о растворимом кофе. Лишенный вкусовой индивидуальности, прошедший бесконечные циклы технологических процессов, этот кофе представляет собой водорастворимый порошок или гранулы. Преимуществом растворимых кофе служит, разве что, скорость приготовления. Но после того, как попробуете собственноручно сделанный кофе из турки, вам не захочется больше даже смотреть на его бездушного полумертвого собрата. Существует даже древнее поверье — если хоть раз в своей жизни попробуешь растворимый кофе, зерновой кофе будет постоянно «уходить» из турки в самый неподходящий момент.

Так что цените непокорный, свободолюбивый характер зернового натурального кофе, просыпайтесь легко и непринужденно, и не забывайте про традиционное приготовление кофейного напитка.