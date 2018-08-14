Джон Маккейн: Тронут, что коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем

Джон Маккейн: Тронут, что коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем2
- 14.08.2018, 8:58
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Сенатор-республиканец высоко оценил новый военный бюджет США.
Сенатор Джон Маккейн приветствовал подписание президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на 2019 год, названного в его честь - Закон об ассигнованиях на оборону в 2019 финансовом году имени Джона Маккейна.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политика.
Как написал Маккейн, принятый бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущим опасностям в мире. Также он сообщил, что для него было большой честью возглавлять комитет по вооруженным силам.
"Я тронут, что мои коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем... Я благодарю своих коллег из Конгресса за совместную работу над созданием этого законодательства, которое чтит наших мужчин и женщин в форме и соответствует традициям двухпартийности и сотрудничества", - заявил сенатор.
I'm proud the NDAA is now law & humbled Congress chose to designate it in my name. As Chairman of the Armed Services Cmte, I've found high purpose in service of a cause greater than self—the cause of our troops who defend America & all that she stands for. https://t.co/Gco9E57HdC— John McCain (@SenJohnMcCain) 13 августа 2018 г.