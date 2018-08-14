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Джон Маккейн: Тронут, что коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем

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  • 14.08.2018, 8:58
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ДЖОН МАККЕЙН
ФОТО: FORUM.MD

Сенатор-республиканец высоко оценил новый военный бюджет США.

Сенатор Джон Маккейн приветствовал подписание президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на 2019 год, названного в его честь - Закон об ассигнованиях на оборону в 2019 финансовом году имени Джона Маккейна.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политика.

Как написал Маккейн, принятый бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущим опасностям в мире. Также он сообщил, что для него было большой честью возглавлять комитет по вооруженным силам.

"Я тронут, что мои коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем... Я благодарю своих коллег из Конгресса за совместную работу над созданием этого законодательства, которое чтит наших мужчин и женщин в форме и соответствует традициям двухпартийности и сотрудничества", - заявил сенатор.


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