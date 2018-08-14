На МКАД сломался мост и придавил кран? 4 14.08.2018, 10:42

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Инженер «Городстроя» оспаривает информацию очевидцев.

В редакцию abw.by очевидец прислал фото с места реконструкции путепровода на МКАД в районе Лошицы, на котором запечатлена нештатная ситуация: кусок балки придавил автокран.

Правда, автор фото оговорился, что оно было сделано еще на минувшей неделе, 7 августа. Очевидец написал: "Само падение я не видел, а только последствия, около 15.00. Как мне показалось, при демонтаже одна балка разломалась на три части и придавила сам кран".

За комментарием корреспондент аbw.by обратился в ГП "Гордорстрой". Главный инженер предприятия Игорь Андрейчиков назвал случившееся "рабочими моментами". Игорь Андрейчиков рассказал: "Балка не упала даже, а опустилась на опоры крана, которые сделаны из чистого металла. Ну бывает такое. Это даже не аварийная ситуация. Никто не пострадал, а кран просто переставили в другое место, он продолжил работу. Вы же видите, работа не останавливается ни на минуту. Так что повода для новости тоже нет".

Напомним, как сообщалось, аварийный путепровод закрыт для движения до 7 ноября, будут заменены все 28 балок. 11 августа движение по просевшему путепроводу закрыли полностью.

Между тем читатель сайту под ником the lamer на форуме поставил под сомнения слова главного инженера "Гордорстроя".

Читатель добавил красноречивое фото и написал:

"Балка действительно сломалась при подъеме, ударила по поддерживающим лесам и затем по крану. Основной удар пришелся на раму в зоне правого заднего аутригера, но также зацепило радиаторы гидравлики на поворотной платформе (шкаф симметрично кабине относительно стрелы). После этого кран больше не работал, его свернули, а на следующий день убрали совсем, а работы продолжил Grove-"трехсотка" метростроевский. Фото прилагается..."