В центре Бреста люди живут в разрушенных домах без воды и газа 1 14.08.2018, 11:27

Памятник советским обещаниям можно найти в самом центре Бреста.

Советский Союз уже давно развалился, но жители одного из районов до сих пор ждут обещанного решения своего жилищного вопроса, передает «Белсат».

Улица Московская в Бресте. Жители четырех домов возле Кобринского моста более полувека живут на чемоданах. Чиновники еще в советское время пообещали обеспечить их новым жильем, однако этого не сделали.

«С 1963 года дома эти под сносом. Люди ничего не могли сделать здесь, не могли ничего провести. А теперь нам говорят, что все у нас в шоколаде», – говорит житель дома у Кобринского моста Александр.

Традицию пообещать, но ничего не сделать переняли и власти независимой Беларуси.

«Писали во все инстанции: в горисполком, в облисполком, в aдминистрацию Лукашенко. Ответ один: ваши дома сносу не подлежат. Воду люди набирают из колонки на соседней улице, отопление – дрова, туалет, извиняюсь, на улице. 21-й век на дворе!» – говорит жительница улицы возле Кобринского моста Любовь.

Снова надежда возникла накануне тысячелетия Бреста, которое город отметит в следующем году. Чиновники обещали, что людей ждет «новая жизнь», когда начнется реставрация Кобринского моста. Но вместо улучшения стало еще хуже: стройка начала разрушать их дома.

«У меня, например, трещины пошли по дому. Один угол начал опускаться… Я уже не знаю, куда обращаться!» – говорит житель дома у Кобринского моста Эдуард.

Много вопросов у местных вызывает и собственно проект реставрации моста.

«Вместо ливневки здесь положили дренаж, у которого один рукав, который положен в обратном направлении и который работать не будет. Ливни это уже показали – все затопило», – говорит Александр.

Однако на бумагах у чиновников все выглядит как надо.

«Эта документация согласована с экологической и санитарными службами, главным архитектором города Бреста, УГАИ УВД Брестского облисполкома, прошла государственную вневедомственную экспертизу и утверждена в предусмотренном порядке», – говорит зам. главы Брестского горисполкома Николай Якубовский.

Власти сносить дома не собираются. Но в то же время не позволяют их жителям продать недвижимость или хотя бы провести воду и газ.

«Хочется спросить чиновников: можно ли физически здесь жить? Жить, работать, наслаждаться жизнью и говорить: да, моя страна – лучшая?! Мы забыты», – говорит Любовь.

Люди, которые стали заложниками своих домов, продолжают ждать. На этот раз – ответа от городского руководства о статусе своих зданий: они в аварийном состоянии или нет?