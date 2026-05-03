Китай запретил своим компаниям соблюдать санкции США против НПЗ
- 3.05.2026, 5:00
Пекин заявил, что они «незаконны».
Китайское правительство приказало компаниям, работающим на территории страны, не исполнять американские санкции, введенные против пяти отечественных нефтепереработчиков, предположительно связанных с торговлей иранской нефтью. Этот шаг Пекина направлен на смягчение последствий американских ограничительных мер, пишет Bloomberg.
Под американские санкции попали пять частных нефтеперерабатывающих предприятий, в числе которых — компания Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. Это один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая, введенный в эксплуатацию в 2019 году мощностью около 20 млн тонн нефти в год. Согласно американским мерам, этим компаниям грозили:
заморозка активов;
запрет на проведение транзакций с американскими контрагентами;
фактическое отключение от долларовых расчетов.
Министерство торговли КНР в субботнем заявлении назвало американские санкции незаконными и противоречащими международным нормам. Ведомство издало официальный приказ, прямо запрещающий признание, принуждение к исполнению и соблюдение этих санкций.