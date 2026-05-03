3 мая 2026, воскресенье, 6:22
Лауреат Нобелевской премии мира из Ирана госпитализирована

  • 3.05.2026, 5:30
Наргиз Мохаммади

У нее резко ухудшилось здоровье.

Лауреат Нобелевской премии мира, 54-летняя иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, отбывающая заключение в тюрьме города Зенджан, была экстренно госпитализирована в связи с резким ухудшением здоровья. По данным фонда ее имени, у Мохаммади зафиксировали тяжелый сердечный приступ и два эпизода потери сознания в течение одного дня, пишет «Немецкая волна».

Госпитализация в местную больницу в провинции Зенджан стала вынужденной мерой после того, как тюремные врачи признали невозможность оказания необходимой помощи на месте. Семья правозащитницы, которая неделями добивалась ее перевода в специализированное учреждение, назвала эту меру «экстренной» и, возможно, «слишком запоздалой» для спасения ее жизни.

Мохаммади доставили в больницу на машине скорой помощи после 140 дней содержания под стражей и систематических отказов в специализированном лечении.

У правозащитницы наблюдаются критические скачки артериального давления, которые не удалось стабилизировать даже в отделении интенсивной кардиотерапии.

Тюремный врач распорядился о немедленном переводе после того, как капельницы и препараты против тошноты не дали результата.

Изначально Наргиз Мохаммади отказывалась от лечения в Зенджане. Это решение основывалось на рекомендациях кардиологов, которые подчеркивали, что после трех ангиографий и установки стента ей необходима квалифицированная бригада врачей в тегеранской больнице «Парс», знакомая с историей ее болезни. Однако после очередного обморока невролог выдал срочное предписание, и правозащитницу доставили в ближайшее отделение реанимации.

