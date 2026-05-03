Пентагон разрешил ИИ работать с документами под грифом «секретно» 3.05.2026, 6:00

Это произошло впервые.

Минобороны США сняло ограничения на использование нового поколения алгоритмов искусственного интеллекта для работы с секретной документацией, пишет Defence Express.

До этого агентские ИИ использовались для работы с отчетами, финансовой документацией, стратегическими документами и т. д. Такая работа была ограничена несекретным уровнем доступа. А теперь агентские ИИ будут использоваться и для работы с документацией и над задачами секретного уровня.

В главном отделе цифровых технологий и искусственного интеллекта Пентагона (CDAO) сообщили, что допуск получили восемь ведущих компаний: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services и Oracle.

Среди наиболее известных продуктов этих компаний, доступных гражданским пользователям на коммерческом рынке: ChatGPT, Gemini, CoPilot. Также эти компании предлагают корпоративные решения, а Nvidia известна как ведущий разработчик механизмов для ИИ.

Аналитики издания пояснили, что агентный ИИ взаимодействует с системой через программные интерфейсы и может самостоятельно выполнять комплексные задачи. Для сравнения: если «традиционному генеративному ИИ» человек должен давать последовательные задачи и постоянно с ним взаимодействовать, то агентному ИИ можно поставить конечную цель. «И он будет автономно последовательно выполнять необходимые для этого отдельные задачи и процессы, параллельно обучаясь», — говорится в статье.

