Доколе?
- Максим Горюнов
- 14.08.2018, 11:46
Чем древнее «жучки» - тем статуснее квартира.
Нас часто спрашивают: как определить статус московской квартиры?
Отвечаю: по жучкам.
Чем древнее жучки, тем статуснее.
Например, в домах построенных при Николае Втором жучки ставили агенты Охранного Отделения.
Это изящные модели art nouveau из меди и латуни.
Я снимаю угол как раз в таком доме.
До 1917-го им владел врач. Наверняка ему не нравились монархия, казаки, попы, дикость крестьян.
Когда к врачу приходили коллеги, они пили холодную водку, ели волжскую сельдь,
читали газету «Либеральный листокЪ» и говорили «доколе?».
Агент охранного отделения, сидя на чердаке, вносил каждое «доколе» в отчёт.
У квартиры с жучком от Александра Третьего статус выше, чем у квартиры
с жучком от Николая Второго.
У дома со слуховыми окнами от Павла Первого ещё выше. И так далее.
В Кремле жучки ставили итальянские мастера при Иване Грозном. Это самые старые жучки в городе. Именно поэтому Кремль бесценен.
Квартира без жучка - грязная холопская изба. Ее статус ничтожен.
Чьи «доколе» не интересны властям, тот не существует.
Максим Горюнов, «Фейсбук»