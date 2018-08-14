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Доколе?

  • Максим Горюнов
  • 14.08.2018, 11:46
Максим Горюнов
Фото: RFE/RL

Чем древнее «жучки» - тем статуснее квартира.

Нас часто спрашивают: как определить статус московской квартиры?

Отвечаю: по жучкам.

Чем древнее жучки, тем статуснее.

Например, в домах построенных при Николае Втором жучки ставили агенты Охранного Отделения.

Это изящные модели art nouveau из меди и латуни.

Я снимаю угол как раз в таком доме.

До 1917-го им владел врач. Наверняка ему не нравились монархия, казаки, попы, дикость крестьян.

Когда к врачу приходили коллеги, они пили холодную водку, ели волжскую сельдь,

читали газету «Либеральный листокЪ» и говорили «доколе?».

Агент охранного отделения, сидя на чердаке, вносил каждое «доколе» в отчёт.

У квартиры с жучком от Александра Третьего статус выше, чем у квартиры

с жучком от Николая Второго.

У дома со слуховыми окнами от Павла Первого ещё выше. И так далее.

В Кремле жучки ставили итальянские мастера при Иване Грозном. Это самые старые жучки в городе. Именно поэтому Кремль бесценен.

Квартира без жучка - грязная холопская изба. Ее статус ничтожен.

Чьи «доколе» не интересны властям, тот не существует.

Максим Горюнов, «Фейсбук»


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