Случчанин 4 раза работал на испытательном сроке, но зарплату ни разу не получил 14.08.2018, 14:10

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Как не попасть в такую ловушку.

Случчанин Павел за год сменил четыре места работы, в каждом из них ему устанавливали испытательный срок от одного дня до двух недель. Работу за это время не оплачивали или платили меньше, чем обещали, пишет kurjer.info.

Как устраиваться на работу, чтобы не потерять заработок, рассказал Андрей Езовит, главный государственный инспектор труда Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Павлу 22 года, он окончил Слуцкий лицей и получил специальности повара и контролёра-кассира. После года обязательной отработки Павел уволился и уехал в Минск, чтобы найти работу с более высокой зарплатой.

Куда бы я не устраивался, мне устанавливали испытательный срок

Долго искать ему не пришлось, в новом кафе в Минске требовался повар с заработком в 500 рублей. Павел прошёл собеседование с шеф-поваром, который предложил ему двухнедельную стажировку. «Потом поговорим насчёт оформления», — сказал он.

«Я старался освоить все операции, учился у опытных поваров. Нарушений не допускал, — рассказал Павел. — Но через полторы недели шеф-повар пригласил меня в кабинет и сказал: „Приятно было познакомиться, но вы нам не подходите, до свидания“. Я был шокирован таким сообщением, что даже не спросил о зарплате за отработанное время. Повернулся и ушёл».

Похожая ситуация произошла и на следующем месте работы. Испытательный срок установили на словах — две недели, включили в рабочий график «два через два», но трудовой договор тоже не оформляли. Уволили внезапно, потому что нужно было пристроить чью-то знакомую и заплатили почти вдвое меньше, чем обещали.

История с испытательным сроком повторилась и в других местах, где молодой человек устраивался на работу — в кафе Бобруйска и Слуцка.

В Бобруйске испытательный срок устанавливали на два дня, за которые не заплатили, а в Слуцке — на одну неделю, после чего на работу приняли. Правда, за работу во время испытательного срока заплатили не полностью, а только за четыре дня.

На последнем месте работы молодой человек проработал несколько месяцев, но всё равно ушёл, потому что ни разу не получил обещанную при устройстве зарплату в 500 рублей.

«Ситуация, когда наниматель не оплачивает работу во время испытательного срока, — не редкость. Особенно часто в неё попадают молодые люди, которые не имеют опыта и не знают, как себя вести, — прокомментировал ситуацию Андрей Езовит, главный государственный инспектор.— Между тем, порядок назначения испытательного срока прописан в Трудовом кодексе».

4 совета, как не попасть в ловушку работодателя:

Требовать письменный договор.

Если работодатель отказался заключить письменный трудовой договор с первого дня работы, а предложил сначала немного поработать, присмотреться, а потом официально оформить трудоустройство, то риск не получить денег за работу очень велик.

Уточнять размер зарплаты

Если в договоре указана меньшая зарплата, чем обещает работодатель на словах, то большую сумму он платить не обязан. К тому же, вы рискуете, что отчисления в Фонд соцзащиты населения для расчета вашей будущей пенсии будут минимальными.

Проверять печати и подписи в договоре.

Если на договоре нет печати и подписи работодателя, и он обещает их поставить позже, то такой договор не имеет силы. Если вам придётся отстаивать свои интересы в суде, документ без печатей и подписей не докажет, что вы работали в этой организации.

Требуйте приказ о приёме на работу.

По трудовому законодательству приём на работу оформляется приказом, не имеет значения, устраиваетесь вы на госпредприятие или к частнику. В приказе указываются дата приёма, должность и размер оплаты. Под этим документом должна быть подпись работника.

Что нужно знать об испытательном сроке

Предварительное испытание (испытательный срок) назначается по соглашению нанимателя и работника для проверки умений кандидата в поручаемой работе.

Срок предварительного испытания не может быть больше 3 месяцев, минимальный срок законодательством не установлен.

Испытательный срок устанавливается один раз и не продлевается.

Условие об испытательном сроке обязательно записывается в трудовом договоре или контракте. Отсутствие в трудовом договоре этого условия означает, что работник принят без предварительного испытания.

В трудовой книжке отметка об испытательном сроке не делается.

Сотрудник, проходящих испытательный срок, работает на тех же условиях, что и другие сотрудники. Он получает зарплату на общих основаниях.

Трудовой договор, содержащий условие о предварительном испытании, можно расторгнуть до истечения его срока, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня или в день, когда заканчивается испытательный срок.

Если испытательный срок истёк, а сотрудник продолжает работать, то трудовые отношения продолжаются автоматически, трудовой договор не переоформляется.

При увольнении работника на испытательном сроке он должен получить зарплату за отработанное время.

Как доказать факт работы во время испытательного срока

В Слуцкую инспекцию труда ежемесячно обращаются за консультацией жители Слуцка и Солигорска, которым работодатели отказываются оплатить работу во время испытательного срока. Инспектор труда объясняет, какие доказательства могут подтвердить факт работы.

«Больше жалоб на мелкие фирмы и частников, а также на столичные компании, — сказал Андрей Езовит, главный государственный инспектор труда. — Недавно обращалась продавец из Солигорска. Она устроилась в киоск к индивидуальному предпринимателю, работала на испытательном сроке. Всё это время частник откладывал оформление на постоянную работу. Через два месяца хозяин сообщил женщине, что она ему не подходит и денег не заплатил».

Доказать факт работы, если трудовые отношения не были оформлены, очень трудно, но возможно. Для этого придётся обращаться в суд.

Если нет записи в трудовой книжке, трудового договора, то суд принимает во внимание другие доказательства: записи в книге кассира-операциониста, в других отчётных или производственных документах.

Доказательством могут служить показания двух свидетелей, которые видели, как человек работал в этой организации на протяжении определённого времени.

«Если суд признает факт работы, то предпринимателя обяжут внести все необходимые записи в трудовую книжку, выплатить зарплату и причитающиеся компенсации», — уверяет специалист инспекции труда.

Андрей Езовит говорит, что в суд обращаются единицы обманутых сотрудников. Чаще они говорят: «Я больше потрачу нервов, чем мне вернут денег». «Такое отношение способствует тому, что работодатели не стремятся оформлять трудовые отношения, как положено по закону», — считает инспектор.