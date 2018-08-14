закрыть
14 августа 2018, вторник, 15:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лукашенко – Жарко: У вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет

10
  • 14.08.2018, 14:35
  • 3,465

Диктатор потребовал от вице-премьера отчитаться по положению дел в медицине.

Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения.

"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район во вторник, сообщает interfax.by.

Как сообщалось, КГБ Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами.

Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главврачи ряда больниц.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип