Лукашенко – Жарко: У вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет

Лукашенко – Жарко: У вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет10
- 14.08.2018, 14:35
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Диктатор потребовал от вице-премьера отчитаться по положению дел в медицине.
Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения.
"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район во вторник, сообщает interfax.by.
Как сообщалось, КГБ Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами.
Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.
За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главврачи ряда больниц.