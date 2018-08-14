Лукашенко – Жарко: У вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет 10 14.08.2018, 14:35

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Диктатор потребовал от вице-премьера отчитаться по положению дел в медицине.

Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения.

"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район во вторник, сообщает interfax.by.

Как сообщалось, КГБ Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами.

Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главврачи ряда больниц.