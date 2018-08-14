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Видеофакт: Бывший заключенный ГУЛАГа читает по-белорусски свои стихи

  • 14.08.2018, 15:10
Фото: Виктория Герасимова, Имена

Антона Фурса посадили на 15 лет «за любовь к белорусскому языку».

Вместе им дали 40 лет. Антону – 15. Олесе – 25. Антон Фурс 10 лет провел в ГУЛАГе. Его жена столько же. Посадили «за любовь к белорусскому языку». Сейчас семейная пара живет в Поставах. Съемочная группа «Белсата» побывала в гостях у бывших заключенных ГУЛАГа Антона и Олеси Фурс.

В 1955 году, благодаря «хрущевской оттепели», Антон вышел на свободу. Через год освободили Олесю. Они встретились и поженились. А потом уехали в Казахстан. В Беларусь семейная пара вернулась только в 1982-м, когда дети выросли и стали на ноги.

После освобождения им не удалось устроиться на работу на родине – не было трудовой книжки.

«Предложили мне идти в колхоз. А я говорю, что дали мне 15 лет лагерей, а здесь будет бессрочную тюрьма», – вспоминает Антон Фурс.

В сталинских лагерях Антон Фурс писал стихи, чтобы не сойти с ума и не думать о еде.

«Утром дают краюшку хлеба и ты идешь на работу 5 км. Все время щипаешь этот хлеб, а надо же и на обед немного оставить. Идешь и пытаешься куда-то мысли направить, чтобы не думать о еде», – рассказывает господин Антон.


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