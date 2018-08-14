Стали известны подробности обвала моста в Италии 14.08.2018, 16:13

1,795

Фото: @il_pucciarelli/Twitter

Масштаб разрушений огромен.

Итальянский власти официально подтвердили гибель 11 человек в результате обрушения автомобильного моста в Генуе. Однако спасатели не исключают, что число погибших может возрасти.

Об этом заявил глава генуэзского управления по чрезвычайным ситуациям Франческо Берман, сообщает Repubblica (перевод - «Европейская правда»).

СМИ ранее сообщали о 20 погибших, однако официально эти данные не подтверждены.

Берман заявил, что спасателям пока удалось обнаружить тела 11 погибших, в том числе одного ребенка, но поисковая операция продолжается. Также найдено пятеро пострадавших.

"Масштаб разрушений огромен, десятки погибших могут быть среди тех, кто упал с виадука и остался в ловушке под обломками. Пожарные вместе с медиками извлекают пострадавших, некоторые из них уже находятся в больницах Генуе. Мы получаем полную поддержку Ломбардии и Пьемонта, все больницы доступны", - сказал Берман.

Во время спасательных работ была выявлена утечка газа, из-за чего на некоторое время пришлось эвакуировать всех из зоны поисков.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась сегодня около полудня. По предварительным данным, упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Полчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построен в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота - 90 метров.