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Похудевший ради сына на 25 килограмм отец стал звездой Сети

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  • 14.08.2018, 16:53
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Мужчина похудел на четверть собственного веса и накачался ради своего новорожденного сына.

Житель Уэльса Сайон Монти не хотел оставаться "толстым батей" после рождения ребенка и сбросил около 25 килограммов за полгода, пишет korrespondent.net.

Что интересно, причиной по которой 30-летний Монти поправился, стало именно появление малыша. Мужчина начал заедать стресс и поправился до 101 килограмма.

Сайон сознался, что не хочет быть "толстым папашей" и должен измениться. К тому же, мужчина владелец фитнес-центра, и фирмы по производству товаров и одежды для тренировок.

Ребенок отнял у пары все время, которое они посвящали тренировкам, поэтому отец решил тренироваться с ребенком. Монти начал бегать с малышом в коляске по пересеченной местности. В результате за полгода мужчина не только сбросил 25 килограмм, но и накачал солидные мышцы.


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