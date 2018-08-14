38 лет назад в Польше началась положившая начало «Солидарности» забастовка 14.08.2018, 17:20

Фото: AFP

Во время легендарной забастовки рабочие Гданьской судоверфи отказались приступать к работе.

14 августа 1980 года на Гданьской судоверфи имени Ленина в Польше началась легендарная забастовка, положившая начало профсоюзу «Солидарность».

Толчком к протестам стало политически мотивированное увольнение крановщицы и редактора подпольного бюллетеня Robotnik Wybrzeze Анны Валентынович и электрика и активиста нелегальных свободных профсоюзов Леха Валенсы.

Утром около 16 тысяч рабочих верфи по призыву двадцатилетнего Петра Малишевского отказались приступать работе. Забастовка носила ненасильственный характер. Помещения предприятия были заняты рабочими, выставлены патрули, печатался информационный бюллетень.

16 августа на судоверфь прибыли представители других предприятий Гданьска. Был создан Межзаводской забастовочный комитет, который сформулировал 21 требование к властям. Среди них были восстановление на работе уволенных ранее участников протестов, легализация свободных профсоюзов, освобождение политзаключенных, прекращение преследования Костела, снижение пенсионного возраста и индексация зарплаты.

18 августа к акции присоединились рабочие из других приморских городов, в том числе Щецина. В тот же день первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Эдвард Герек в телевизионном выступлении вынужден был признать факты «прекращения работы на побережье» и назвал положение «кризисным». 25 августа гданьская газета Wieczór Wybrzeża дала первую в официальных СМИ информацию о забастовочном движении и его требованиях. Сокрытие информации от общества стало невозможным.

Мощь и всеохватность забастовочного движения привели в растерянность руководство страны. Силовое подавление повсеместных массовых протестов выглядело немыслимым, особенно в контексте предшествовавшей политики «либерализации».

Уже 24 августа был отправлен в отставку председатель совета министров Эдвард Бабюх с группой руководящих деятелей, на которых возложили ответственность за «непродуманные экономические решения, приведшие к кризису». 6 сентября 1980 был отстранен от должности первого секретаря ЦК ПОРП и сам Эдвард Герек (на заметку белорусским чиновникам: формальной причиной товарищи по партии назвали болезнь).

Власти Польши были вынуждены признаны права рабочих на создание независимых профсоюзов и на забастовки. Вышли на свободу многие политзаключенные, в том числе Яцек Куронь.

17 сентября 1980 года представители забастовочных комитетов, собравшиеся со всей Польши, объявили о создании независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». Временный руководящий орган — Национальную координационную комиссию — возглавили Лех Валенса, Анджей Гвязда и Рышард Калиновский. Название «Солидарность» предложил историк и бывший политзаключенный Кароль Модзелевский.

К моменту ноябрьской официальной регистрации в «Солидарности» состояли более 7 миллионов человек.