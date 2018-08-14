закрыть
14 августа 2018, вторник, 23:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В плей-офф ЛЧ БАТЭ померится силами с чемпионом Голландии

  • 14.08.2018, 22:45

Борисовчане встретятся с ПСВ из Эйндховена.

Обыграв по сумме двух встреч "Карабах" (1:0 и 1:1), чемпион Беларуси БАТЭ вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. На этой стадии его ждет противостояние с чемпионом Голландии ПСВ из Эйндховена, пишет "Прессбол".

Первый поединок состоится 21 или 22 августа на "Борисов-Арене". Ответный — 28 или 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене.

Победитель дуэли по сумме двух игр получит пропуск в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший — в групповой этап Лиги Европы.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип