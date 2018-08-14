В плей-офф ЛЧ БАТЭ померится силами с чемпионом Голландии 14.08.2018, 22:45

Борисовчане встретятся с ПСВ из Эйндховена.

Обыграв по сумме двух встреч "Карабах" (1:0 и 1:1), чемпион Беларуси БАТЭ вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. На этой стадии его ждет противостояние с чемпионом Голландии ПСВ из Эйндховена, пишет "Прессбол".

Первый поединок состоится 21 или 22 августа на "Борисов-Арене". Ответный — 28 или 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене.

Победитель дуэли по сумме двух игр получит пропуск в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший — в групповой этап Лиги Европы.