закрыть
15 августа 2018, среда, 11:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Белоруска создала потрясающий мурал в Коннектикуте

2
  • 15.08.2018, 8:53
  • 1,702
Фото: yu-baba.com

Рисунок победил на конкурсе среди местных жителей.

Белоруска Юлия Пугач, живущая в Нью-Йорке, приняла участие в художественном проекте, который организовали власти города Хартфорд в штате Коннектикут. Об этом пишет издание Hartford Courant.

Мастеров граффити попросили представить на конкурс идеи рисунков, а местные жители выбрали, какие из них должны в реальности появиться на улицах.

Победителями оказались 10 художников – семь из Коннектикута, два из нью-йоркского Бруклина и один из Флориды. Они приступили к реализации своих идей с осени прошлого года.

Одним из этих мастеров живописи на стенах стала и Юлия. Она в итоге разрисовала большие ворота приюта для бездомных, который помещается в здании бывшей пожарной части.

На рисунке белоруски изображены две феи из мира насекомых. Выглядят они как девушки с красными волосами и вплетенными в них крылышками.

Как рассказала Юлия, это две волшебницы, которые будут охранять здание, защищать его обитателей от неприятностей и наполнять их позитивной энергией.

Художница занимается искусством с детства, в 2006-м окончила факультет архитектуры БНТУ. Муралами занялась с 2013-го, создает их под псевдонимом Yu-Baba.

Кроме Беларуси и США, полотна Пугач можно найти в Германии, Италии, Франции, Австрии, Индии, других странах.

Работа Юлии
Фото: facebook.com

популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип