Фотофакт: Белоруска создала потрясающий мурал в Коннектикуте 2 15.08.2018, 8:53

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Фото: yu-baba.com

Рисунок победил на конкурсе среди местных жителей.

Белоруска Юлия Пугач, живущая в Нью-Йорке, приняла участие в художественном проекте, который организовали власти города Хартфорд в штате Коннектикут. Об этом пишет издание Hartford Courant.

Мастеров граффити попросили представить на конкурс идеи рисунков, а местные жители выбрали, какие из них должны в реальности появиться на улицах.

Победителями оказались 10 художников – семь из Коннектикута, два из нью-йоркского Бруклина и один из Флориды. Они приступили к реализации своих идей с осени прошлого года.

Одним из этих мастеров живописи на стенах стала и Юлия. Она в итоге разрисовала большие ворота приюта для бездомных, который помещается в здании бывшей пожарной части.

На рисунке белоруски изображены две феи из мира насекомых. Выглядят они как девушки с красными волосами и вплетенными в них крылышками.

Как рассказала Юлия, это две волшебницы, которые будут охранять здание, защищать его обитателей от неприятностей и наполнять их позитивной энергией.

Художница занимается искусством с детства, в 2006-м окончила факультет архитектуры БНТУ. Муралами занялась с 2013-го, создает их под псевдонимом Yu-Baba.

Кроме Беларуси и США, полотна Пугач можно найти в Германии, Италии, Франции, Австрии, Индии, других странах.