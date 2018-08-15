Половине польских работодателей нужны дополнительные рабочие руки 15.08.2018, 13:10

Количество вакансий выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

По сообщению Главного статистического управления Польши, на данный момент в стране насчитывается 150 тысяч свободных рабочих мест. Это на 30% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает «Радио Польша».

По словам Анджея Кубисяка, эксперта из Work Service, нет другого такого показателя на польском рынке труда, который бы рос в таком быстром темпе.«При сегодняшнем рекордно низком уровне безработицы, а нужно помнить о том, что в масштабах страны он составляет 5,9%, и является самым малым с 1990 года, сказывается и то, что многие фирмы создают новые рабочие места, а свободных человеческих ресурсов мало.

Мы постепенно доходим до такого момента, когда фирмы начинают бороться за работников, особенно это видно в больших агломерациях, там где самые большие скопления предприятий разных отраслей», - поясняет эксперт.

Часто разные сектора экономики борются за одного и того же кандидата на рабочее место. Главным образом, это касается физических работников. Нехватка работников ощущается также в торговле и логистике. Это серьезная проблема, потому что в точки зрения развития предприятий и экономики нехватка рабочих рук может стать большим барьером для ведения предпринимательской деятельности.

В Польше, однако, эту проблему частично решает волна трудовых мигрантов из-за восточной границы. Только в 2017 году на польский рынок труда прибыло более миллиона украинцев. «Это тот элемент, который смягчает напряжение на трудовом рынке в Польше. Если бы сегодня у нас не было работников из Украины, у нас было бы не 150 тысяч, около миллиона незанятых рабочих мест. Это значительно притормозило бы рост экономики, потому что на сегодняшний день около половины работодателей Польши декларируют нехватку рабочих рук», - говорит Анджй Кубисяк, эксперт из Work Service.

Иностранцы, однако, заполняют только часть бреши на польском рынке труда, поэтому государство намерено предпринять действия по изменению миграционной модели.

Во-первых для того, чтобы наплыв трудовых мигрантов в Польшу был менее количественный, а более длительный, а во-вторых, для того, чтобы привлечь высококвалифицированных работников, специалистов разных отраслей.

По мнению эксперта, проблема нехватки трудового ресурса будет расти. Поэтому, обращает внимание Анджей Кубисяк, действия правительства должны быть направлены также на то, чтобы увеличить профессиональную активность самих поляков. На данный момент в Польше 5 миллионов 200 тысяч человек нигде не работают, они вне рынка труда, а это огромный потенциал, который страна может использовать.