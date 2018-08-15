Санкции и дураки Игорь Яковенко

15.08.2018, 20:44

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В руководстве Третьего рейха гуманистов не было.

Обещанное Гидрометцентром похолодание на прошлой неделе так и не наступило. Последствия не заставили себя ждать.

Доллар превысил отметку в 68 рублей за штуку. Последний раз эта грязная бумажка вела себя столь нагло два года назад.

В Саратове при жаре за 30 градусов спикеру Госдумы Володину напекло голову, и он на встрече с жителями области вдруг принялся говорить правду. Одна из участниц встречи пожаловалась на низкие пенсии и объяснила, что если пенсионный возраст повысят, то многие до пенсии не доживут.

Володин объяснил ей, что вопрос продолжительности жизни решается на спортплощадках. После чего вообще обнадежил россиян следующим заявлением: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным». Тут у Володина есть явное противоречие между призывом посещать спортплощадки ради того, чтобы дожить до пенсии и заявлением о том, что пенсий больше не будет. Какой тогда смысл в спортплощадках, если жить станет не на что, спикер Госдумы не уточнил.

Зато спикер Володин показал себя истинным представителем народа, заявив со всей откровенностью: «Мы все недовольны своими пенсиями!». Пенсия депутата Госдумы, как сообщается на сайте этой организации, составляет 63,5 тысяч рублей. Средняя пенсия в России – 14 тысяч. При всем понимании несовершенства этого мира, хотелось бы чтобы размер пенсии имел хоть какое-то отношение к размеру той общественной пользы, которую принес человек в ходе своей трудовой деятельности.

Вот, например, депутат Милонов, которому положена пенсия 63,5 тысячи рублей. Депутат Милонов выступал против преподавания в школе теории эволюции, инициировал гомофобские законы, требовал создания полиции нравов, призывал присоединить Харьков, Одессу и Донецк к России, пытался запретить многие произведения искусства, ввести цензуру. А есть еще депутат Яровая, которой тоже положена пенсия такого же размера. Ущерб от закона, названного ее именем, оценивается в несколько триллионов рублей.

И есть у меня знакомая, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, общий стаж работы в медицине 62 года, из них 58 лет в НИИ Склифософского, в том числе руководителем отделения. Написала 240 научных работ, в том числе 7 монографий.

Получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей. То есть, ситуация в стране такова, что размер общественной пользы принесенный Милоновым и Яровой оценивается в три раза больше, чем размер общественной пользы, принесенный за 62 года работы профессором, заслуженным врачом РФ. В этой связи нельзя не согласиться со спикером Володиным в его недовольстве пенсиями. Возникает огромное желание помочь этому человеку. Наиболее эффективным вариантом помощи спикеру Володину будет перевод его до конца жизни в государственное учреждение закрытого типа с полным жизнеобеспечением…

САНКЦИИ И ДУРАКИ

В руководстве Третьего рейха гуманистов не было. Но среди нацистского руководства были люди неглупые и неадекватные. Проще сказать дураки. Неглупые нацисты начиная с лета 1942 года сообразили, чем все это «мировое господство» кончится и стали искать выход. Кто-то устраивал покушения на Гитлера, кто-то пытался договориться с американцами и англичанами, кто-то искал пути индивидуального спасения.

Дураки ставили под ружье 16-летних подростков и пенсионеров и называли это мобилизационным ответом Германии на вызов истории.

Премьер Медведев заявил, что американские санкции – это экономическая война. На самом деле никто с Россией не воюет, с ней просто не хотят иметь дела. Но российское руководство думает, что это война и собирается отвечать. Помощник Путина Андрей Рэмович Белоусов придумал свой вариант ответа Западу и написал об этом Путину. Идея Белоусова в том, чтобы отнять у металлургических и химических компаний 500 миллиардов рублей. Грабеж еще не состоялся, а капитализация тех компаний, которые указаны в записке Белоусова уже снизилась на $3,1 млрд.

Глава РСПП Шохин тут же написал Путину и Медведеву письма, в которых предупредил, что в случае реализации дивной инициативы Белоусова капитализация российского фондового рынка снизится на 3 триллиона рублей.

Путин поставил на записке Белоусова свою одобрительную закорючку, но шансов на реализацию идеи Андрея Рэмовича в полном объеме немного. В отличие от десятков миллионов россиян, которые не могут противостоять ограблению в ходе пенсионной реформе, такие люди как Потанин, Дерипаска, Лисин, Мордашов и Абрамович вполне в состоянии оказать сопротивление при ограблении.

Андрей Рэмович Белоусов понадеялся, что если он предложит не грабить Газпром, Лукойл и Роснефть, то Миллер, Алекперов и Сечин помогут ему протолкнуть отъем денег у более слабых в плане административных ресурсов олигархов. Идея понятная, но глупая, как и весь план Андрея Рэмовича спасти экономику России путем ограбления части олигархов. В российских номенклатурных и олигархических верхах каждый за себя, поэтому надежда Белоусова на помощь самых крупных акул отдает странной для такого опытного чиновника наивностью.

В программе «Воскресный вечер» от 12.08.18 к Соловьеву пришел министр финансов Антон Силуанов и обрадовал население России известием, что «у нас профицит бюджета».

В мысленном эксперименте австрийского физика Эрвина Шредингера участвовал некий воображаемый кот, который в соответствии с замыслом этого физика-живодера был и жив и мертв одновременно. Российский бюджет, судя по высказываниям российских чиновников, обладает свойствами кота Шредингера, поскольку он дефицитный (бюджет, а не кот), когда спикеру Володину надо объяснить популяции, почему у нее отнимают пенсии, и мгновенно становится профицитным, когда министру финансов Силуанову надо объяснить зрителям «России-1», что нам не страшны санкции.

Соловьев, естественно, не мог не спросить у Силуанова, как тот относится к инициативе Белоусова немного пограбить некоторых олигархов. Силуанов ответил, как обычно, уклончиво, но было ясно, что идею Антона Рэмовича он не поддерживает. В отличие от Соловьева, который всегда радостно оживляется, когда речь заходит о конфискациях, экспроприациях, а еще лучше о репрессиях и расстрелах.

Поэтому, когда из студии ушел Силуанов, который был ни рыба, ни мясо, Соловьев устроил себе настоящий праздник в компании Ж., «политологов» Сидорова и Маслова, «писателя» Сосновского и члена СФ Морозова. Вот эти люди были готовы должным образом ответить на санкции США, не то что мямля Силуанов.

Первым выступил, естественно, Ж., который объяснил, что «нам навязывают все иностранные структуры и иностранные слова». Поэтому в качестве ответа на происки США потребовал вместо «сэлфи» говорить «себяшка». Но и этой радикальной меры лидеру ЛДПР было недостаточно, и он заявил, что надо отказаться от доллара.

Потом Ж. вернулся к истокам зла и сообщил, что «Америка вступила в стадию неолиберального фашизма». Ответить на это Ж. собирается 1 сентября, когда он пригрозил провести урок русского языка в своем Институте мировых цивилизаций, и потребовал, чтобы все пришли туда учиться.

После чего Ж. сообщил, что США «сделали такую науку, чтобы наша страна плохо развивалась». Но и внутри России зоркий глаз лидера ЛДПР увидел проблемы и потребовал реформировать политическую систему. Постепенно Ж. распалялся от звуков собственного голоса и перешел на привычный визг. «Надо Северный флот отправить в Северное море и окружить Британские острова!» - визжал Ж. – «Кто мешает нам арестовать нескольких американцев! Начать с цензуры! Закрыть несколько радиостанций!».

Идея отказа от доллара упала на благодатную почву. Ее немедленно подхватил член СФ Игорь Морозов, который предложил продавать за рубли зерно, оружие и нефть. Потом идеи Ж. принялся развивать «политолог» Алексей Маслов, который возмутился тем, что «мы оцениваем наших ученых по рейтингам Америки» и потребовал создать свои рейтинги.

В рассказе Джека Лондона «Перья Солнца» проходимец Корнелий втерся в доверие к королю одного из Соломоновых островов, стал при нем министром финансов и стал выпускать свои бумажные деньги, заставляя заезжих купцов продавать свои товары за эти бумажки.

В результате купцы перестали приезжать, и жизнь на острове пришла в упадок. В конце этого рассказа проходимца подвергли суровому наказанию: его долго били тухлой свиньей все жители острова. С российскими «политологами», «экономистами», депутатами Госдумы и членами Совета Федерации уже ничего сделать нельзя.

А вот нынешним российским студентам и школьникам надо в обязательном порядке читать вслух и заставлять учить наизусть рассказ «Перья Солнца», чтобы привить иммунитет к идеям «суверенной демократии», «суверенной экономики» и «суверенной науки». Иначе потом никаких тухлых свиней не хватит, чтобы эту дурь выбить из страны.

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com