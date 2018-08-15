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Майк Пенс: Турции не стоит испытывать терпение Дональда Трампа

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  • 15.08.2018, 22:50
Майк Пенс
Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Санкции будут сняты только после освобождения пастора Брансона.

В администрации США добавили, что освобождение пастора Брансона может привести только к отмене санкций против двух турецких чиновников, повышенные тарифы на сталь останутся в силе, сообщает РБК.

Вице-президент США Майк Пенс в условиях резко ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Анкарой заявил, что Турции «следовало бы не испытывать терпение» президента Дональда Трампа, передает Reuters.

Власти США могут рассмотреть вопрос снятия санкций с Турции, если пастор Эндрю Брансон, находящийся под стражей в Турции с 2016 года, будет освобожден, сообщили в Белом доме. Турецкая сторона и президент Реджеп Тайип Эрдоган «отнеслись к Брансону крайне несправедливо», заявили в администрации США.

Освобождение пастора приведет только к отмене ограничений против министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, подчеркнули в Белом доме.


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