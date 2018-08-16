Даешь позитив! 1 Александр Гольц

16.08.2018, 18:16

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Александр Гольц

В России рождается революционная концепция.

Встречаясь с правильной северокавказской молодежью, которая занята исключительно тем, что на добровольной основе восстанавливает «древние виды искусства, национальные костюмы», а также «национальную семейную башню в Северной Осетии», Путин пожаловался, что в соцсетях не хватает позитива, который, по его словам, «нужен 100%».

При этом совсем недавно он хвастался, что соцсети своим высочайшим просмотром не удостаивает. Стало быть, не сам заметил, а компетентные товарищи доложили. Видимо, те, кто позавидовали коллегам, которые так ловко выявляют крамольников через «Одноклассников» и «ВКонтакте», а потом сотнями сажают за репосты.

И, понятное дело, отличным образом повышают показатели по раскрываемости, а также сажаемости экстремистов и террористов. Другие же, которым поручена контрпропаганда в соцсетях, страдают. Их неустанная работа по троллению вражеских голосов и подголосков не так заметна на фоне успешных посадок, осуществляемых коллегами. В результате на наших глазах рождается революционная концепция: «Даешь позитив в соцсетях!»

И пример перед глазами замечательный: родное телевидение. Я тут по собственному недосмотру оказался на даче на несколько дней без интернета. Не поверите, нашел себя просто в другой стране. Жители которой спят и видят, чтобы до смерти не выходить на пенсию. Поскольку никаких старичков и старушек у нас нет вовсе. Вон они, развеселые долгожители: сегодня через скакалку прыгают, а завтра не своим голосом на всю страну поют. А вообще все заняты исключительно проверкой ДНК.

Россия напряженно наблюдает за тем, как отец семерых детей выясняет, от него ли гулящая мамаша завела второго, четвертого и шестого ребенка. Параллельно, понятное дело, ежедневный многочасовой отлуп американскому империализму и мировой закулисе. А на закуску зарубежные катастрофы. Нужно было видеть и слышать, как ведущий Первого канала рассказывал об обрушении автомобильного моста в Генуе. Только что не визжал от восторга.

И лишь после включения проклятой всемирной паутины выясняешь, что мир не столь идеален. Что, черт побери, существует иные проблемы, кроме раздела собственности в семье Петросянов. Что Олега Сенцова Кремль, судя по всему, обрек на смерть. Что девчонок, взятых по сфабрикованному делу, никто отпускать не собирается. Что цены неизбежно вырастут из-за увеличения налога на добавленную стоимость. Что рубль рухнул из-за намерения, только намерения бессильного (как считают в РФ) Вашингтона ввести новые санкции.

Помните замечательное рассуждение у Ильфа и Петрова: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода».

Почти через 90 лет после того, как были написаны эти строки, российской власти практически удалось сузить интересы подведомственного населения до исключительно «маленького мира», до обсуждения в качестве самой насущной проблемы того, что «у моей девочки есть маленькая штучка». Вот только интернет гадит.

Напоминает, что благодаря постоянным усилиям партии и правительства голод, в общем, не за горами. И положительное свойство всемирной паутины, возможность мгновенно выявлять крамолу меркнет перед всем этим негативом, который распространяют всякие бессовестные люди и тем самым мешают неуклонному продвижению РФ по пути реализации майских указов Путина.

Из его реплики на встрече на форуме «Машук-2018» могут воспоследовать две вещи. Во-первых, многочисленным троллям будет дана указивка переключиться с дискредитации критиков режима на поставку позитивной информации. И в ближайшие несколько недель завалят сообщениями о тоннах чугуна и стали на душу населения в стране (особенно этой информации, думаю, порадуются владельцы металлургических компаний, которых помощник президента недавно предложил обложить дополнительным налогом в полтриллиона).

Это почти что безобидно, если вспомнить опыт советской пропаганды, которая, когда не боролась с мировым империализмом, в основном и специализировалась на производстве позитивных новостей. Ну, про то, например, как воины-интернационалисты строят школы и сажают деревья в братском Афганистане. И лишь мировой империализм виноват в том, что после этих благих дел некоторые возвращаются на родину в цинковых гробах. Куда вероятнее, учтя бесценный опыт советской пропаганды, компетентные товарищи порекомендуют вовсе, по примеру китайских товарищей, отделить рунет от остального мира. И позитива в этом случае будет навалом…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»