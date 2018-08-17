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Генштаб Украины: Подразделение с «Джавелинами» прошло обучение и готово их использовать

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  • 17.08.2018, 7:34
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Ситуация с обеспечением украинской армии оружием значительно улучшилась.

Вооруженное противотанковыми ракетными комплексами Javelin подразделение украинской армии готово к использованию этого оружия.

Об этом в интервью "BBC Україна" сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

"Подразделение, у которого на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать", – сказал он.

Начальник Генштаба ВСУ отметил, что ситуация с обеспечением украинской армии оружием "существенно улучшилась благодаря новейшим средствам отечественного производства".

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия.

До последнего времени Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину.

22 мая в Украине впервые испытали Javelin. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что оружие успешно поразило все цели.


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