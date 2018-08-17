Какую косметику взять с собой в отпуск 17.08.2018, 9:30

Лайфхак для отдыхающих.

Что оставить дома, что обязательно взять с собой, как упаковать косметику для досмотра в аэропорту и ничем не пожертвовать – об этом пишет vokrugsveta.

Что оставить дома

Тени, румяна, тональный крем — от всего этого коже лучше отдохнуть, тем более что в жару макияж быстро теряет вид, а специальные сверхстойкие средства слишком плотны. Свежее лицо с легким загаром — лучший образ для отпуска. Если чувствуете себя некомфортно совсем без макияжа, положите в косметичку тушь и блеск для губ. Этого вполне достаточно для вечернего променада или для ночного клуба. И то и другое можно брать с собой в ручную кладь.

Если остановитесь в отеле, а объем багажа ограничен, можно оставить дома шампунь и гель для душа — там все это есть.

Что взять с собой

1. Если планируете снять апартаменты, средства банной линии лучше взять с собой — неизвестно, как хозяева дома укомплектовали ванную комнату. К тому же шампунь лучше использовать привычный, подходящий для вашего типа волос, которые и так пострадают от солнца и морской воды. А запах любимого геля для душа — это то, что заряжает на весь день, так что и это средство лучше прихватить.

Например, крем-гели для душа Weleda, которые имеют на 100% натуральный состав, до 80% органических ингредиентов, до 17% только масел холодного отжима: кунжутное, облепиховое, масло розы москета, гранатовое, миндальное... Нежный аромат гелям для душа придают чистейшие натуральные эфирные масла: апельсиновое, лавандовое, дамасской розы, грейпфрутовое. Остается выбрать гель под свое настроение!

Натуральные масла Weleda защищают кожу от пересушивания, что особенно важно после загара. Для увлажнения и успокоения кожи отлично подходит цитрусовое масло, а для регенерации после принятия солнечных ванн — облепиховое.

Утилизируемая экоупаковка позволяет позаботиться об окружающей среде в месте отдыха — экзотические острова и океанские побережья особенно страдают от загрязнения пластиком.

2. Хорошую, лучше профессиональную, солнцезащитную косметику. Учтите, что SPF защищает только от UVB-лучей, то есть средних волн ультрафиолетового излучения. Только 5% из них достигают поверхности Земли, но они более мощные, и их количество повышается, когда солнце стоит высоко над горизонтом. В первые дни в отпуске нужны защитные средства с высоким индексом SPF (30–50), и наносить средство нужно несколько раз в день.

От UVA защищают ингредиенты, обозначаемые как PPD (Persistent Pigment Darkening) или PA (в зависимости от страны). А цифра рядом с ним показывает, насколько средство снизит проникновение UVA-лучей в кожу. Чем выше число, тем лучше, минимальный рекомендованный индекс PPD — 8, максимальный — 42.

3. Средства по уходу за кожей лица, век и тела: охлаждающие, увлажняющие, питающие. Какими бы хорошими ни были ваши средства для загара, ветер, солнце и вода высушивают кожу, поэтому ей требуется интенсивный уход. Хорошо, если в составе средств по уходу есть природные антиоксиданты и витамины: гиалуроновая кислота, экстракты алоэ, гамамелиса, облепихи, розмарина, зеленого чая, гинкго билоба.

4. Универсальное средство для очищения кожи и удаления макияжа

(как вариант — модные гидрофильные масла, они справляются как с макияжем, так и с загрязнениями. Хорошее гидрофильное масло после умывания оставляет кожу мягкой и нежирной, при этом не иссушает ее, как обычное мыло,

сохраняет pH-баланс).

5. Дезодорант — критически важная вещь в летнем отпускном несессере. Дезодоранты Weleda 100% натуральные, не содержат солей алюминия и синтетических отдушек, хорошо впитываются и не оставляют ощущения липкой или стянутой кожи. Экстракт корня солодки в составе обеспечивает бережный уход, а дистиллят гамамелиса освежает, снимает воспаления и способствует заживлению легких порезов и раздражений.

В коллекции дезодорантов Roll-On три аромата — цитрус, гранат и дезодорант для мужчин с травяными пряными нотками.

Как упаковать косметику, если предстоит перелет

Правила международных авиаперевозок позволяют перевозить сухую косметику (тени, пудра, румяна, помада, тушь и др.) без ограничений в ручной поклаже. Ограничение тут одно — допустимый вес ручной клади, который определяет авиакомпания.

Провоз жидкостей в ручной поклаже лимитирован, включая продукты питания и косметику. Объем тюбика или баночки крема\геля\лосьона\масла не должен быть более 100 мл. Даже если в баночке осталось всего 50 мг крема, но сама она имеет объем больше 100 мл, ее нельзя перевозить в ручной клади. Всего в салон разрешается взять не более 10 емкостей (тюбиков, баночек, флаконов), суммарный объем которых не должен превышать 1 л. По правилам их нужно упаковать в прозрачный пакет на молнии, чтобы сотрудник аэропорта мог легко увидеть, что там лежит. Все остальное, что не подходит по объему, надо заранее уложить в багаж, который полетит в багажном отсеке. Если по каким-то причинам у вас в ручном багаже оказались «лишние» жидкие средства и вам жаль их выбросить, то при наличии времени можно зарегистрировать эти предметы на стойке регистрации как багаж. Имеет смысл, если косметика очень дорогая.

Чтобы облегчить себе задачу, можно либо заранее купить дорожный набор косметики travel-size, либо, опять же заранее, обзавестись маленькими пластиковыми бутылочками и перелить туда любимую косметику.