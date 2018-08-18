Симона Халеп: Соболенко стала увереннее в себе, она победила многих классных игроков 18.08.2018, 18:02

Ариной Соболенко

Фото: belta.by

Первая ракетка мира поделилась ожиданиями от матча с белоруской в полуфинале турнира в Цинциннати.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с белоруской Ариной Соболенко (34) в полуфинале турнира категории "Премьер" в Цинциннати, передаетpressball.by.

"Знаю, что теперь будет иначе, нежели на турнире в Шэньчжэне, потому что Соболенко стала увереннее в себе, она победила многих классных игроков, но я здесь, чтобы выиграть. Эта встреча станет тяжелой для меня после стольких матчей. Будет трудно, однако я здесь, чтобы играть, и я надеюсь выиграть", — цитирует Халеп пресс-служба ВТА.