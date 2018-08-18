Муженко назвал число пророссийских наемников на Донбассе 18.08.2018, 18:17

На временно оккупированном Донбассе находятся более 700 танков боевиков.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что против Украины в Донбассе в настоящее время воюет 32 тысячи пророссийских наемников.

Об этом он сказал Би-би-си Украина.

"Общая численность войск - около 32 тысячи человек. Более 700 танков, есть статистика по количеству пушек. Наблюдаем увеличение материальных запасов. Заходят колонны", - отметил Муженко.

16 августа 2018 году Муженко заявил, что ВСУ готовятся к отражению полномасштабной агрессии, предусматривается доукомплектование воинских частей.