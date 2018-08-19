Жители Москвы и Петербурга вышли на улицы в поддержку украинцев 19.08.2018, 9:17

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Митингующие требовали освободить Олега Сенцова и других политзаключенных в РФ.

Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города, чтобы рассказать российскому обществу о фактах нарушения прав и свобод человека

В субботу, 18 августа, в Москве и Санкт-Петербурге активисты провели ежемесячную акцию в поддержку украинских политзаключенных Стратегия-18, сообщает Крым.Реалии.

"Мы провели традиционные пикеты в поддержку крымских татар, Сенцова, Балуха и всех украинских узников Кремля. Обошлось без задержаний. Возможно, путинский режим – в ожидании гарантированных США жестких санкций, которые обрушатся на Кремль 22 августа, решил вести себя помягче", – рассказала одна из участниц акции, которая проводилась в Москве на Тверской улице.

Также акцию провели и на невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как уточняется в сообщении, российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием Стратегия-18 в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев. Среди них - режиссер Олег Сенцов и активист Владимир Балух, которые держат многодневные голодовки.