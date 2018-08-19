Три дефолта Телеграм-канал «СерпомПо»

19.08.2018, 9:36

Мораль сей басни: нельзя врать без наказания и покаяния.

Задачка из серии: найдите 2 отличия.

1.

Декабрь 1990 года. Министр финансов Валентин Павлов заверяет Верховный Совет СССР, что денежной реформы не будет. В январе 1991 он назначается премьер-министром и 22 января объявляет денежную реформу.

2.

14 августа 1998, пятница. Президент Борис Ельцин: "Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано…". 17 августа, понедельник: Заявление правительства РФ и ЦБР, означающее дефолт и девальвацию.

3.

Президент Владимир Путин. 2005 год: "…Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет". Откровенно против он высказывался также в 2007, 2013, 2015 годах. 20 июля 2018 впервые публично фактически поддержал уже принятый в 1-м чтении закон о повышении пенсионного возраста.

В первом случае Павлов точно знал, что врет. Как министр финансов он уже заказал новые деньги Госзнаку. Он хотел эффекта неожиданности и его сознательно создавал.

Имеет ли право государственный деятель так откровенно врать людям? Конечно, нет! Так соврав, он должен был уйти в отставку сразу после реформы. Или Михаил Горбачев должен был его туда отправить... Но он еще не выполнил всего, на что был призван в премьеры. В апреле 1991 Павлов так же неожиданно провел ценовую реформу (повысил цены в 2-3 раза). Но и после этого Горбачев его не уволил. Вплоть до того момента, когда Павлов поучаствовал в ГКЧП — путче против Горбачева.

Во втором случае Ельцин был явно заверен младореформаторами во главе со своим премьером Кириенко, что никакой девальвации не будет. Поэтому так уверенно и говорил об этом. Но младореформаторы за выходные передумали. И их решение наверняка было полной неожиданностью для Ельцина.

На следующий день подал в отставку с поста замглавы АП Александр Лифшиц ("Не смог уберечь президента", - объяснил он). Спустя 6 дней был отправлен в отставку Кириенко. Прошло меньше месяца и в отставку загремел глава ЦБР Сергей Дубинин.

Сам Борис Ельцин досрочно подал в отставку с поста президента, произнеся покаянную речь 31 декабря 1999 года ("Я хочу попросить у вас прощения... Я ухожу. Я сделал все что мог... Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше").

Пенсионный дефолт 2018 года:

- не привел ни к одной отставке. Теперь, оказывается, можно менять свое мнение на ходу, скрывать от граждан своей страны, что собираешься сделать сразу после выборов, молчать, пока пенсионный закон не примут в первом чтении...

- Оказывается, можно устроить дефолт, не только когда государство в отчаянном положении, как в 1991 и 1998. А просто так. Захотелось. Так подумалось. Пусть профицит федерального бюджета в 2018 году просто колоссален (спасибо нефтяным ценам). Но мы все равно отнимем пенсии. Потому что можем. Они нам самим пригодятся.

Мораль сей басни: Нельзя врать без наказания и покаяния. Нельзя спускать вранье и лицемерие. Добром это не кончится.

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