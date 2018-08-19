Видеофакт: В Минске автобус вытеснил автомобиль на встречную полосу 11 19.08.2018, 11:56

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Конфликтная ситуация с водителем автобуса попала на регистратор.

В субботу вечером читатель onliner.by Александр ехал с супругой домой. Он опередил автобус международной компании — казалось, все было нормально. Неожиданно автобус поравнялся с его машиной, и его водитель двигался, казалось, слишком близко к автомобилю Александра — опасно близко. Что же там произошло?

— Ехали около 20:00 домой из центра города — я с женой и ее подруга. В конце улицы Чкалова мне было необходимо перестроиться правее для поворота направо, на улицу Брилевскую, — рассказал Александр корреспонденту Onliner.by. — Перестроился перед автобусом и остановился на светофоре ждать зеленый свет. Затем продолжил движение.

Читатель предоставил видеозапись со своего регистратора.

— Внезапно я увидел, как та махина въехала в мою полосу, напугала жену. Мне пришлось взять левее, а это сложновато сделать из крайней левой полосы. Думал, может, это случайность, но нет, водитель автобуса выщемливал меня на встречную полосу. Я сигналил, но он это игнорировал. Чтобы избежать столкновения, мне пришлось частично выехать туда. Благо там в этот момент никого не было, — пояснил Александр.

После этого оба водители продолжили движение в своих полосах. Были ли в автобусе пассажиры, водитель легкового авто не увидел.

— Я считаю, что такому хамству на дорогах не место, и я доведу эту информацию как до соответствующих органов, так и до его работодателя. Ему показалось, что я его подрезал? Это не повод вытеснять меня на встречную полосу и подвергать опасности остальных участников дорожного движения, — подчеркнул наш читатель.