Избили и увезли в лес: в Минске милиция жестко задержала юриста с семьей 21 19.08.2018, 15:13

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Люди в форме не представлялись.

18 августа около 23:00 люди в милицейской форме задержали главного юрисконсульта «Минского общества потребителей» Анну Крышень, ее сестру и мужа сестры, пишет svaboda.org.

Люди в форме не представлялись. Задержанным надели наручники и отвезли в неизвестное отделение милиции. По ее словам, милиционеры вспоминали Мачулищи.

«Мы стояли не знаю сколько, попросила присесть, говорят «нет, вы будете стоять», – рассказывает женщина. – Присела, из-под меня вытащили стул, я упала на пол, ударилась… Хватали так, что у меня царапины и синяки остались».

В отделении, говорит она, так и не объяснили причин задержания, а потом отвезли в лес и отпустили (без протокола) – пришлось идти пешком по лесу. У женщины с собой не было телефона. Домой она дошла только в 4 утра.

Женщина допускает, что ее соседи могли позвонить в милицию и пожаловаться на громкую музыку. Анна Крышень живет в Гатово (агрогородок под Минском).