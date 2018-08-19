Топ-10 навыков, которые будут цениться на рынке труда в будущем 2 19.08.2018, 21:31

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Рынок труда, навыков и умений – живой, он подстраивается под потребности времени, профессии появляются и исчезают.

Например, в конце прошлого века профессии инженера или шофера были экзотическими, вполне возможно, шоферы станут ненужными уже в обозримом будущем, ведь человечество придумало беспилотные автомобили и даже самолеты. Однако полная роботизация всего производства невозможна. Хотя бы потому, что роботов надо периодически совершенствовать. И профессии, связанные с человеческим «живым» общением, все-таки останутся.

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина предлагают более внимательно посмотреть на Топ-10 навыков, которые будут цениться на рынке труда в ближайшем будущем.

1. Комплексное решение проблем, умение видеть причину и устранять ее, а не следствие. Если у человека болит зуб, — бороться надо не с болью с помощью таблеток, а лечить или удалять больной зуб. Пример: магазин не приносит желаемой прибыли. Можно сделать вывод о плохой работе продавцов и бесконечно их менять, а можно проанализировать всю работу сети.

2. Критическое мышление. Не верить без оглядки всей поступающей информации в эпоху ее переизбытка, а оценивать и анализировать – очень ценный навык в любой профессиональной сфере.

3. Способность обрабатывать большие объемы данных, выделять самое главное и делать выводы. Умение разобраться в информации, резюмировать ее – очень важный навык в карьере будущего. Но в то же время не нужно учиться полагаться только на цифры и данные. Необходимо сохранить умение принимать решения и действовать, когда нет никаких данных и информации для этого.

4. Медиа-грамотность. Блоги, социальные сети, подкасты, форумы – все эти важные площадки для создания своего образа и взаимодействия с потребителем в будущем полностью проникнут и в профессиональные коммуникации. Сотрудники будущего должны будут свободно работать в таких форматах, как видео, разрабатывать контент для современных форм массовой информации и коммуникации.

5. Гибкость ума или когнитивная гибкость – это способность быстро переключаться с одной мысли на другую, а также обдумывать несколько вещей одновременно.

6. Креативность. Отсутствие шаблонного мышления и способность видеть то, чего еще нет. Ошибочно полагать, что креативность нужна только в творческих профессиях. В бизнесе она нужна не меньше, а то и больше. Например, предложив партнерам нестандартный проект, можно переиграть конкурентов.

7. Эмоциональный и социальный интеллект – способность понимать эмоции, намерения и мотивацию других людей и свои собственные, а также умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей, подстраиваться под тон собеседника, чувствовать его настроение.

8. Умение управлять людьми (People management). К этому пункту можно отнести комплекс различных умений, например, безболезненно выходить из конфликтных ситуаций, повышать того, кто больше всего заслуживает, пресекать сплетни и интриги, формировать такую обстановку в коллективе, чтобы сотрудники спешили не с работы, а на работу.

9. Способность быстро принимать решения. Этот навык можно назвать следствием всех перечисленных выше. Плюс умение формировать собственное мнение и не бояться ответственности.

10. Междисциплинарность. Многие из проблем и задач, как в отдельной компании, так и в мире в целом, требуют междисциплинарных решений. Исходя из этого, идеальный сотрудник будущего – тот, у которого есть своя специализация плюс неплохие знания и в смежных сферах, чтобы разговаривать со специалистами из других областей на одном языке. Специалист, который освоил не одну специальность, а две или три родственные, как правило, имеет больше шансов на получение работы и больше инструментов в своем арсенале, которые дают возможность быть более конкурентным на рынке.