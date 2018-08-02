В районе Тракторного завода женщина попала под трамвай 1 2.08.2018, 9:15

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Движение на трамвайной линии было остановлено.

Сегодня утром на улице Долгобродской в Минске случилось ДТП с участием пешехода. По словам читателей onliner.by, пешеход попал под трамвай. На место происшествия приезжала бригада скорой помощи.

Инцидент произошел в районе пересечения улицы Долгобродской и Ваупшасова. В этом месте находится нерегулируемый пешеходный переход, а чуть поодаль — трамвайная остановка «Буденного».

Фотографию с места происшествия опубликовал пользователь форума с ником RadikO_o. Видно, что на месте ДТП были сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

— Проезжал, когда трамваи, стоявшие в очереди, высаживали пассажиров. В первом в салоне суетилось 3—4 человека в жилетках. Я подумал, может, трамвай сломался, — рассказал наш читатель с ником Denizzz.

По информации «Минсктранса», с 7:17 на улице Долгобродской в направлении Тракторного завода произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 9. Движение организовано до разворотного кольца «Тракторный завод». Был организован временный автобусный маршрут №909 «Серебрянка — Тракторный завод». Движение трамваев было возобновлено в 7:53.

Обстоятельства происшествия корреспонденту Onliner.by сообщил старший инспектор ГАИ Партизанского района Петр Мороз.

— ДТП случилось около 7:15. Трамваем управляла женщина 1980 года рождения, она двигалась по улице Долгобродской со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Буденного и совершила наезд на пешехода (женщину 1987 года рождения), — рассказали в Госавтоинспекции. — Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

Пострадавшая госпитализирована, предварительно у нее диагностирован перелом бедра. По факту ДТП проводится проверка.