Что известно об агенте КГБ Юлии Юхновец 6 2.08.2018, 12:07

2,802

Где работала, как провоцировала коллег.

Имя Юлии Юхновец попало в новости после того, как в суде над лидерами профсоюза РЭП она призналась, что сотрудничала с КГБ, передает «Еврорадио».

Также она рассказала, как, работая секретарём, «возила через границу с Литвой деньги» на расходы профсоюза. Юлия фотографировала их и получала за это деньги от силовиков.

Со страницы Юлии Юхновец "ВКонтакте" (теперь уже удалённой) журналисты узнали, что она родилась 17 августа 1996 года в Минске. По словам знакомых, семья Юлии не из состоятельных. Мать работает в Белорусском государственном аграрно-техническом университете. Сведений об отце найти не удалось.

В 2011 году Юлия поступила учиться на секретаря в Минский государственный колледж электроники. У этого учреждения хорошие отношения с профсоюзом РЭП. Поэтому именно туда глава профсоюза Геннадий Федынич обратился, когда ему понадобился секретарь. В колледже порекомендовали Юлию.

Часть 1. Колледж

Одногруппники девушки рассказывают, что тогда она была сострадательной, общительной. Но Юлия прекратила коммуникации с большинством тех, с кем училась.

"Она была очень интересным человеком, любила фотографироваться. К сожалению, уже больше года с ней не общаюсь, — рассказывает её одногруппница Валерия. — Она очень любила танцевать. Была общительной, трогательной. Ничего плохого сказать о ней не могу".

В 2013 году Юлия Юхновец получила в колледже титул "Мисс Весна".

"Я познакомилась с Юлей во время учёбы в колледже. В последний раз мы виделись прошлым летом, с тех пор не общались. Она мне всегда казалась добрым и чутким человеком. Я ничего не знала о её работе в профсоюзе. Почему она ввязалась в эту авантюру? Думаю, что за профсоюзами всегда идёт охота, и КГБ нужно было найти информацию. Видимо, её прессовали, запугивали", — делится впечатлениями Анна, которая училась с Юлией Юхновец в колледже.

Часть 2. Мир без границ

В середине 2010-х Юлия присоединилась к благотворительной общественной организации "Мир без границ", которая занимается помощью детям:

"Мы с Юлией мало знакомы, — рассказывает сотрудница "Мира без границ", которая была у неё в друзьях у соцсетях. — Она подала заявку на волонтёрство в нашу организацию. Была на мероприятиях пару раз, но активного участия не принимала. Давно, кстати, её не было".

Часть 3. Театральная студия

Ещё одна девушка, Альбина, познакомилась с Юлией Юхновец во время практики в театральной студии.

"Познакомились мы с ней в театральной студии в 2015 году. Она туда пришла вместе с другом с фамилией В.. Они любили потусить с богемной молодёжью. Сама она любила выглядеть как "золотая молодёжь", хотя совершенно непонятно было, за какие деньги она поддерживала этот образ. Насколько я знаю, она не очень много получала. При этом у неё были роскошные вещи: сумки Chanel, дорогие шубы, украшения с бриллиантами. Теперь понятно, откуда у неё были деньги на такой стиль жизни".

"В. любил устраивать публичные разговоры, позволяя себе много резких высказываний. Юля любила пообщаться лично, всё выпытывать, где я учусь, чем занимаюсь, работаю ли где-то, куда я поступать собираюсь, почему я не хочу поступать за границу. Зачем ей было всё это? Мы с ней были только знакомые. Сама говорила, или где-то за границей училась, или что в каком-то частном вузе. Любила выставлять себя диссиденткой".

Часть 4. Финансовая пирамида

То и дело Юлия исчезала. С ней не было возможности связаться, аккаунты в соцсетях молчали. А когда она в очередной раз появлялась в жизни Альбины, то всегда приносила авантюрные предложения поучаствовать в сомнительных делах:

"Вдруг появлялась. С очень странными предложениями. Например, она всё время меня агитировала вступить в криптовалютную финансовую пирамиду "МаксиРайз" [закончила своё существование в начале 2018 года]. Потом она призналась, что работала в ней и подобных компаниях рекрутёром.

Я у неё спрашивала, зачем она туда лезет, там же мошенники. У меня информация от родственников из МВД была. А она мне тогда ответила: "У меня информаторы покруче твоих". Я тогда не обратила на эти слова никакого внимания. Получается, она собирала информацию на всех своих работах. Змея подколодная... Хотя и понимаю, что могли быть разные обстоятельства, которые могли бы её склонить к такому сотрудничеству, но не понимаю её".

Часть 5. Профсоюз РЭП

Юлия Юхновец предлагала собеседнице журналистов трудоустроиться в профсоюз РЭП. Но девушка отказалась:

"[Юлия] рассказывала, что работа непыльная, есть поездки за границу. Но я не решилась с этим всем связываться. И примерно в то же время она сама оттуда ушла, это было где-то в 2016 году. Она исчезла, и тогда же начали появляться какие-то проблемы и слухи об этом профсоюзе".

После этого Юлия окончательно исчезла. Сменила номера телефонов. Поменяла аккаунты в соцсетях. Альбина больше не общалась с ней. О своей бывшей подруге она узнала из новостей о суде над руководителями профсоюза РЭП.