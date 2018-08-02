Четвертый день суда по «делу профсоюзов»: онлайн-трансляция 6 2.08.2018, 13:48

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Показания дает сотрудник ДФР.

В суде Советского района Минска, где слушается уголовное дело председателя Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, 2 августа продолжилась изучение письменных материалов дела.

Вчера суд ознакомился только с первым томом. Всего в деле их - 11. Но в начале должен быть допрошен сотрудник УДФР КГК по Минской области некто Дмитриев. Такое решение приняла судья Федорова вчера, причем с условием сохранения безопасности для свидетеля с учетом той деятельности, которой он занимается.

Сайт ПЦ «Весна» ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда:

Сегодня утром Геннадий Федынич ходатайствует, чтобы сотрудника ДФР Дмитриева допросили в суде визуально, а не виртуально.

"Ему здесь ничего не угрожает, и его близким тоже, мы не ОПГ, а люди Беларуси" - говорит он.

Защитники поддержали ходатайство. Прокурор - против. Судья удалилась для принятия решения по ходатайству.

Суд не удовлетворяет ходатайство Федынича, ссылаясь на УПК, поскольку Дмитриев занимается оперативно-розыскной деятельностью. Суд также отклоняет ходатайство Игоря Комлика о переносе процесса в больший зал с кондиционером, поскольку слишком жарко. Отказано: это самое большое помещение.

Комлик просит суд о прекращении видеозаписи людей, которые идут в суд сотрудниками милиции. Защита поддерживает ходатайство. Судья говорит, что это не в компетенции суда.

Судья говорит, что свидетеля Сергея Дмитриева будут допрашивать по скайпу.

Дмитриев говорит, что ему известно об открытии Федыничем счета в SEB банке в Литве в 2012 году. На счет поступали 140 тысяч евро и 17 тысяч долларов. Средства поступали от профсоюза ZF ежемесячно. Потом деньги снимались и перевозились разными лицами по 5 тысяч. Комлик и Федынич потом их забирали.

Свидетель сообщает, что с 2011 года Федынич более 160 раз пересекал границу. Говорит о том, что деньги вывозились якобы для профсоюзной деятельности, а на самом деле использовались в личных целях.

Адвокаты запрашиваются, или ходатайствовал Дмитриев о мерах дополнительной защиты. Суд вопрос снимает.

Адвокаты спрашивают: "Была получена выписка банка в результате оперативно розыскную деятельности?". Свидетель говорит, что это тайна. Но добавляет, что в суд представляет. Каким образом получена выписка - не говорит.

Свидетель не помнит, когда был открыт счет в Литве.

Адвокаты: "В выписке указаны реквизиты профсоюза РЭП. Какие?" Свидетель не может вспомнить ничего помимо названия.

- Почему деньги использовались в личных целях?

- Так указали свидетели.

- Откуда вам известно о других свидетелях?

- Во время проведения дазнавання.

- В каких дознавательныхх и процессуальных мероприятиях вы участвовали?

- Это секрет.

- Какой номер дела оперативного учета?

- Суду известно как такую информацию получить. Это секретная информация.

- Все 160 раз Федынич перевозил деньги?

- Не могу это утверждать

Свидетель объясняет суду, что информацию нашли во время обысков, а переписку с электронной почты. На вопрос, как получили выписку из банка - ничего не говорит. Защитники спрашивают о том, как была получена информация о почтовом ящике. Отвечает, что в результате оперативно-розыскной деятельности. А часть писем извлекли из компьютера Комлика, который пользовался этой ящиком.

- Была там зашифрованная информация?

- Такими знаниями не владею.

-Кто создал ящик?

- Все есть в материалах ОРД.

- На каком языке была копия выписки из банка?

- На литовской.

- Кто переводил?

- Люди, которые оказывали нам содействие. Это секрет.

Защита просит зачитать показания свидетеля во время следствия, поскольку есть противоречия.

Федынич спрашивает:

"Свидетели в суде жаловались на давление и запугивания со стороны дознавателей. Было ли такое?"

- Нет, в ДФР так не делают.

- Вы говорите, что я тратил деньги на личные цели?

- Это результаты ОРД.

- Почему следствием не установлено, что электронный ящик принадлежала Комлику.

- Оперативно-розыскная деятельность показала, что он пользовался ей.

- Куда я потратил деньги, которые якобы присвоил?

- Вам виднее ..

В суде начался шум. Оглашают показания Дмитриева в части возражений.

В протоколе указано, что точка доступа по входящей и исходящей корреспонденции по ящику не установлена. Она шифруется.

- Какого специалиста можем спросить об этом? Вы отказываетесь назвать фамилию сотрудника ДФР, который этим занимался?

- Это секрет. Фамилию я назвать не могу.

В суде объявлен перерыв на 10 минут. Затем будут изучаться письменные материалы дела.

После перерыва зачитываются протоколы допросов свидетелей на предварительном следствии.

Из бумаг УДФР, которые озвучиваются на суде, следует, что средства, которые поступали на счет профсоюза, признаны безвозмездной иностранной помощи. Сотрудники УДФР материалы направили в налоговую инспекцию для расчета налога и пени за несвоевременную уплату налога.

В суде приступили к изучению 2-го тома дела. Он начинается с протоколов обысков и описей арестованного имущества. Выясняется, что во время обыска в офисе РЭП понятые сидели в коридоре, а сотрудники сами ходили по комнатам. Если что-то находили - звали понятых и обращали их внимание на то, что нашли.