Албания заявила об открытии границы с Косовом 2.08.2018, 15:10

Названа конкретная дата.

Албанский министр по делам диаспоры Пандели Майко анонсировал открытие границы между Албанией и Косовом с 1 января.

Об этом сообщает портал B92.

"Мы хотим открыть границу между Албанией и Косовом. Премьер-министр сказал мне об этом решении. Начиная с 1 января стартует свободное движение на границе между Албанией и Косовом", - сказал Майко по случаю Дня диаспоры в косовском городе Србица.

На мероприятиях в городе Србица были также и лидеры Косова - президент Хашим Тачи и премьер Рамуш Харадинай.

В Сербии пока не отреагировали на такие намерения Албании.

В 2015 году Албания и Косово начали практику одностороннего контроля в пограничных пунктах пропуска, однако были вынуждены вернуться к двойному контролю по настоянию Еврокомиссии. Премьер Албании Эди Рама ранее называл систему контроля на границе с Косовом издевательством и обещал упростить пересечение границы и сократить очереди.