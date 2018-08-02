Борис Аникеев: Мы защищаем историческую память белорусов 2.08.2018, 17:31

Борис Аникеев

Защитник Куропат уже сегодня обжаловал в Гомельском областном суде постановление о штрафе.

2 августа судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев оштрафовал гомельского защитника Куропат Бориса Аникеева почти на двести рублей (100 долларов США) за участие в пикетировании печально известного ресторана «Поедем-поедим», пишет гомельская «Весна».

«14 июля около 18.00 часов находясь на проезжей части у въездных ворот на территорию кафе «Поедем-поедим», расположенного по адресу: Минский район, Боровлянский сельский совет, в районе д. Дроздово, 55 умышленно оказал неповиновение законным требованиям сотрудника милиции Михалевича Д.С., отказываясь покинуть проезжую часть дороги и не препятствовать движению автотранспорта», - с такой формулировкой судья выписал активисту крупный денежный штраф.

Защитник Куропат уже сегодня обжаловал в Гомельском областном суде постановление о штрафе.

«Мы защищаем историческую память белорусов, а не провоцируем сотрудников милиции на «оказание неповиновения». Нас, защитников Куропат, власть обвиняет не только в «неповиновении», в ход идут обвинения в нарушении ПДД, в нарушении порядка проведения массовых мероприятий, за что некоторые из нас даже отсидели по 10-15 суток административных арестов», - заявил после суда Борис Аникеев.

Представитель правозащитного центра «Весна» в регионе, правозащитник Леонид Судаленко помог активисту составить жалобу в суд и заявляет о правовой перспективе данного дела Комитету ООН по правам человека.

«Любой независимый взгляд на проблему, которая длится в Куропатах вот уже более двух месяцев, скажет – здесь проходят протестные акции, носящие мирный характер. На языке международного права это называется выражением мнения с использованием мирного собрания (протеста). Именно об этом мы заявили в жалобе, поданной областному суду», - подчеркнул правозащитник.

Напомним, ранее при пикетировании развлекательного комплекса «Бульбаш-холл» и ресторана «Поедем поедим» в Куропатах защитника Куропат Бориса Аникеева штрафовали четыре раза за нарушение ПДД.

На иных участников протестных акций, здесь уже оформлено свыше 100 административных протоколов, связанных с обвинением в нарушении ПДД, неподчинении сотрудникам милиции и с нарушением порядка проведения массовых мероприятий.

Наиболее активные защитники Куропат отбыли административные аресты.