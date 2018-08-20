Три причины, почему Румас может оказаться временным премьером 22 20.08.2018, 8:40

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Некоторые ситуации выглядят даже смешными.

Андрей Кобяков продержался в кресле руководителя Совета министров меньше 4 лет. UDF.BY называет причины, почему Сергей Румас может задержаться там еще на более короткий срок.

Взгляды Румаса и Лукашенко на экономику очень отличаются

Настолько, что некоторые ситуации выглядят даже смешными. Назначая в субботу новое руководство правительства, Лукашенко покритиковал состав Совета министров при Андрее Кобякове: некоторые выступали за приватизацию государственной собственности.

Минуточку. Но за то же самое Лукашенко критиковал правительство, в котором работал Сергей Румас: если в Совете министров есть желание все и вся перевести на рынок, отдать в частные руки, то «нам такая политика неприемлема». Именно молодой вице-премьер говорил об «активной приватизации госсобственности с использованием современного инструментария».

А вот еще одна его цитата:

«Самые эффективные производства находятся сегодня в частном секторе экономики. Я из своей прошлой работы могу привести сотни примеров, когда частное предприятие брало кредит по рыночным процентным ставкам и строило эффективное производство. В то же время масса есть примеров, когда государственное предприятие получало льготный кредит и осваивало капиталовложения, в результате построили то, что работать в принципе не может эффективно… Правительство будет ограничивать бесплатную раздачу денег всем желающим».

Люди меняются редко, и Лукашенко с Румасом в смене своих взглядов замечены не были. Даже интересно будет понаблюдать, как они будут принимать совместные решения.

Лукашенко уже увольнял Румаса – всего после полтора года работы

Сергей Румас работал вице-премьером в правительстве Михаила Мясниковича с декабря 2010 года по июль 2012-го. В это время Лукашенко критиковал его нещадно. Вот цитата из разноса того времени:

«Надо начинать работать не в кабинетах, а непосредственно на земле, предприятиях с рабочими и крестьянами, тогда вы поймете, что такое рынок, как живет сегодня крестьянин, рабочий, да и уже большая часть интеллигенции. Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи. Мы то не будем, но большая часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясниковича-Румаса».

По всей видимости, столкнувшись с непониманием первого лица страны и ощущая мощнейшее сопротивление, Сергей Румас сам ушел с работы в правительстве. Назначая его председателем правления Банка развития, Лукашенко сказал:

«Что касается назначения Сергея Румаса, конечно, для правительства — это колоссальная потеря. Тем более Сергей Николаевич очень хорошо работал и работает в этой должности. Но, как он сам говорит, он банкир, и это чувствовалось в его работе. И он тяготеет больше к конкретной работе. Да и в банковской сфере у нас с кадрами проблем достаточно».

Андрей Кобяков умел выслушивать критику диктатора и спокойно реагировать на претензии. Но научился ли это делать Сергей Румас?

До этого у Румаса были успехи только в банковском деле

Новый премьер министр почти всю жизнь проработал в банках. На посту вице-премьера он продержался всего полтора года.

С 2011-го Сергей Румас возглавляет Белорусскую федерацию футбола, но особых успехов там не добился. В феврале того года сборная Беларуси заняла в рейтинге ФИФА рекордное 36-е место. Сегодня она на 78-й позиции.

В последние годы Сергей Румас руководил Банком развития – специфическим институтом, который брал государственные деньги и давал госпредприятиям льготные кредиты. Работа на посту премьер-министра потребует от Сергея Румаса совершенно иных качеств и компетенции.