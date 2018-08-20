Реальная зарплата россиян резко упала 4 20.08.2018, 10:30

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Реальные зарплаты в июле 2018 года резко упали по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Судя по результатам мониторинга, падение составило 7,3 процента.

Реальной заработной платой называют количество благ, которые человек может получить за деньги, начисленные работодателем в качестве оплаты труда. Ее показатель за июль 2018 года вырос на 8 процентов в сравнении с июлем 2017-го. Одновременно с этим зарплата потеряла 7,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете Росстата была указана сумма среднемесячной номинальной зарплаты, которая достигла 42 640 рублей, увеличившись на 10 процентов по сравнению с 2017 годом. В ведомстве также раскрыли размер реальных доходов на одного человека — в июле они составили 32 303 рубля.

Реальные располагаемые денежные доходы — это сумма доходов человека за вычетом всех обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. По итогам июля они возросли на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

В августе Росстат констатировал рост среднемесячной зарплаты у россиян. По итогам первой половины 2018 года показатель вырос до 42,5 тысяч рублей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Также средняя зарплата оказалась на восемь процентов выше, чем за весь 2017 год, когда она едва превышала 39 тысяч рублей.